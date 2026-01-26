Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro, afirmă ministrul Finanţelor de la Varşovia

Ministrul Finanţelor, Andrzej Domanski, a declarat că Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro, într-un interviu publicat duminică de Financial Times, informează Reuters.

Domanski a susţinut că argumentele pentru adoptarea monedei unice au slăbit, deoarece Polonia înregistrează o creştere mai rapidă decât majoritatea economiilor blocului comunitar.

Statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să adopte euro odată ce sunt îndeplinite anumite criterii.

„Economia noastră are acum performanţe clar mai bune decât majoritatea ţărilor care au adoptat euro”, a spus Domanski.

„Avem tot mai multe date, studii şi argumente pentru a păstra zlotul polonez”, a adăugat el.