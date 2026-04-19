Polonia va continua să plafoneze prețurile carburanților atât timp cât va fi necesar

Polonia va menține în vigoare măsurile de plafonare a prețurilor combustibililor atât timp cât este necesar și va începe eliminarea treptată a acestora doar atunci când prețurile angro vor începe să scadă în mod constant, a declarat vineri ministrul polonez al Energiei, Milosz Motyka, transmite Reuters.

La finele lunii martie, Polonia a anunțat reducerea taxelor la combustibili și plafonarea prețurilor la pompă pentru a atenua efectele războiului din Orientul Mijlociu. Guvernul de la Varșovia a estimat că măsurile vor reduce veniturile bugetare cu 1,6 miliarde de zloți pe lună.

‘Avem cele mai mici prețuri din Europa și securitatea aprovizionării garantată, dar suntem precauți cu privire la riscurile și previziunile privind conflictul din Orientul Mijlociu. Aceste mecanisme vor rămâne în vigoare atât timp cât va fi necesar’, a spus Motyka. El a adăugat că măsurile vor fi eliminate treptat.

Războiul dintre SUA – Israel și Iran a creat cea mai mare perturbare înregistrată vreodată la adresa aprovizionării globale cu petrol și gaze, din cauza blocării de către Iran a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trec de obicei aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Companie aeriene europene au avertizat că există riscul apariției unei penurii de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni. Adjunctul ministrului Energiei, Wojciech Wrochna, a declarat că Polonia nu a scos, până acum, combustibil pentru avion din rezervele strategice.

‘Nu există riscul unei penurii de combustibil pentru avion, dar situația din Europa este dificilă, iar situația internațională va arăta ce se va întâmpla în continuare’, a spus Motyka, adăugând că aprovizionarea cu kerosen a fost asigurată pentru următoarele săptămâni.

Anterior, Fondul Monetar Internațional a avertizat că, deși decidenții politici ar putea fi tentați să limiteze creșterea prețurilor prin plafonări sau reduceri de taxe la combustibili, acestea măsuri nu sunt unele înțelepte. ‘Măsurile de sprijin largi și fără un sfârșit clar sunt greu de inversat și ar trebui evitate’, a recomandat instituția cu sediul la Washington. FMI a adăugat că astfel de politici slăbesc, de asemenea, stimulentele pentru gospodării și întreprinderi de a-și reduce consumul sau a investi în alternative și eficiența energetică.