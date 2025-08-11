Premierul Bolojan, despre proiectul privind pensiile private: Guvernul nu confiscă niciun ban

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în dezbatere publică, nu prevede confiscarea fondurilor acumulate de cetățeni, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea țărilor europene.

Ilie Bolojan a arătat că proiectul a fost pregătit de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), a fost în transparență la Ministerul Muncii, care l-a promovat, și se află în dezbatere publică.

Premierul a punctat faptul că proiectul prevede că beneficiarii fondurilor de pensii private vor putea retrage 25% din sumă la momentul pensionării, iar restul va fi distribuit eșalonat, pe o perioadă de zece ani, ținând cont și de speranța medie de viață din România.

‘Ce se propune prin această lege? Exact cum banii aceștia se colectează lună de lună la fiecare salariu, și plata acestora după ce intri în pensie să se facă într-o manieră care, așa cum le spune și numele, să-ți asigure o sumă suplimentară la pensie. Atunci, luând modelul din toate țările europene, și aici sunt niște date care nu pot fi contestate, ASF-ul a venit cu propunerea ca atunci când ajungi în această situație să poți să scoți 25% din bani dacă dorești, iar diferența să o distribui pe următorii zece ani. S-au luat zece ani de zile, în așa fel încât să se acopere durata de viață medie în România. Și acesta este calculul care a stat la baza acestei propuneri, în așa fel încât să nu existe (…) o situație din care, în anii următori, după 2030, când numărul de oameni care intră în pensie crește de la an la an, pentru că intrăm generația celor care am fost născuți în anii ’65-’75, deci o perioadă cu număr mare de nașteri în România, cu un vârf de nașteri, pe fondul unor tensiuni, al unor dezinformări, să nu ne trezim cu niște retrageri bruște, care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat’, a explicat, la Antena 3 CNN, Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că România trebuie să adopte această legislație pentru a îndeplini jaloanele necesare aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și a menționat că în zilele următoare vor exista dezbateri pe această temă.

‘Vor fi și săptămâna viitoare două dezbateri pe această chestiune, în urma acestor dezbateri sper să se clarifice lucrurile, deci că Guvernul nu confiscă niciun ban, nu folosește niciun ban, doar că în acest proiect se propune ca, la fel cum banii se colectează eșalonat și sunt dedicați unei completări a pensiei pe care o asigură statul, și după ce se ajunge să beneficiezi de pensie, să poți într-adevăr să iei 25% – asta este media din prevederile din toate țările Uniunii Europene, iar diferența să o poți eșalona lună de lună sau poți să-ți prevezi toată suma eșalonată’, a arătat Ilie Bolojan.

El a mai spus că Guvernul nu-și va asuma răspunderea pe acest proiect, ci va merge în Parlament.