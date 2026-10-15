Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus la Parlament lista cu miniştri

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus joi seara, la Parlament, lista Cabinetului pe care îl propune, acesta fiind format din 18 miniștri, dintre care doi sunt miniștri delegați.

Membrii Guvernului propus sunt:

* prim-ministru – Luca Niculescu (independent)

* viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu (PSD)

* ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa (PSD)

* ministrul Finanțelor – Alexandru Nazare (independent)

* ministrul Afacerilor Externe – Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent)

* ministrul Justiției – Radu Marinescu (PSD)

* ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea (PSD)

* ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Daniel Cătălin Zamfir (PSD)

* ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială – Costinel Bogdan Dumitru (independent)

* ministrul Energiei – Dumitru Chisăliță (independent)

* ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Ionuț Barbu (PSD)

* ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Elena Intotero (PSD)

* ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Marcel Alexandru Stoica (PSD)

* ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Alexandru Mihai Ghigiu (PSD)

* ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – Petre Florin Manole (PSD)

* ministrul Sănătății – Alexandru Florin Rogobete (PSD)

* ministrul Educației și Cercetării – Valentin Sorin Costreie (independent)

* ministrul delegat pentru Învățământ Preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu (PSD)

* ministrul Culturii – Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent).

Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au stabilit joi seara calendarul învestirii Guvernului.

Audierile miniștrilor propuși să facă parte din Guvernul Luca Niculescu sunt programate să aibă loc luni și marți, iar marți, la ora 14:00, va începe ședința plenului reunit al Parlamentului în care se va supune la vot învestirea noului Executiv.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat lunea trecută pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai.

Conform articolului 85 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:

‘(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor’.