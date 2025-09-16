Preşedintele ANAF, în Parlament: Reorganizarea instituției va veni imediat ce un proces de digitalizare se finalizează

Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor, a fost audiat marţi, în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, la solicitarea deputatului USR Cezar Drăgoescu Şeful instituţiei a anunţat că reorganizarea ANAF-ului va veni imediat ce un proces de digitalizare se finalizează şi a dat explicaţii privind controalele dese la micii contribuabili, arătând că, pentru că au acelaşi salariu, inspectorii ANAF preferă să nu lucreze la mari contribuabili şi să meargă către micii contribuabili, unde activitatea este mult mai simplă şi astfel, asistăm la o depopulare în zona marilor contribuabili şi o suprapopulare în zona micilor contribuabili.

Preşedintele ANAF a răspuns în cadrul audierii la mai multe întrebări puse de parlamentari. Referitor la inspectorii fiscali care sunt mai puţini pe teren şi mai mulţi în birou, preşedintele ANAF a precizat că ”şi din analizele făcute de ei există o împărţire neadevată a posturilor”.

”Nu neapărat dacă stai în birou este inefficient, bazele de date îţi permit lucrul ăsta, dar da, apare un fenomen destul de delicat. Având aceeaşi sumă, acelaşi salariu, colegii noştri preferă să nu lucreze la mari contribuabili şi să meargă către micii contribuabili, unde activitatea este mult mai simplă. Astfel, asistăm la o depopulare în zona marilor contribuabili şi o suprapopulare în zona micilor contribuabili. Poate şi de aici percepţia aceasta că micii contribuabili, care, repet, e reală, au fost mai des controlaţi. Repet, suntem aici să rezolvăm aceste probleme. Nu o să fie uşor. Avem nevoie să schimbăm mentalitatea şi sunt ferm convins că, odată finalizat procesul de digitalizare, astfel de discuţii vor fi mai puţine”, a explicat Adrian Nicuşor.

Preşedintele ANAF a mai declarat că şi în relaţia dintre regiuni şi judeţe au probleme.

”Încercăm să identificăm toate problemele şi, după aceea, să reuşim să le explicăm şi sindicaliştilor şi tuturor celor prezenţi aceste aspecte. Suntem în analiză, nu pot să vă dau prea multe date, dar, în acest moment, nu vorbim de o reorganizare. Reorganizarea ANAF-ului va veni imediat ce un proces de digitalizare se finalizează. Aş prefera întâi să digitalizăm şi apoi să întocmim organigrame cu funcţii şi, la fiecare nouă organigramă, să vă explicăm în spate procesul de digitalizare care a stat la baza fundamentării ei”, a spus preşedintele ANAF.

Legat de sumele stabilite de structurile de control versus sumele încasate de structurile de control Adrian Nicuşor a menţionat că, în 2025, până în prezent, sunt 248 de milioane şi s-au încasat doar 187 milioane. ”Avem şi aici o problema, în sensul că, după ce stabilim riscul la o societate pe care o controlăm, după ce mergem să o controlăm, ajungem în situaţia în care nu încasăm toată suma pentru că patrimoniul companiei nu permite acest lucru. Aici lucrăm la îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă pentru fiecare dintre activităţile pe care le derulează ANAF-ul. În ceea ce priveşte activitatea de inspecţie, avem un astfel de indicator. Suntem în consultare pe acest subiect, urmând ca de la 1 ianuarie să schimbăm indicatorii de performanţă pe toate domeniile, astfel încât să îmbunătăţim aceste date care arată prost”, a menţionat şeful ANAF.

Adrian Nicuşor a comentat şi ştirile apărute în spaţiul public privind ”cuibul de fantome”, sutele de firme aflate la aceeaşi adresă.

”Mă bucur că mi-aţi ridicat această întrebare, este o întrebare care în spaţiul public s-a rostogolit destul de tare. Avem şi măsura Curţii de Conturi vizavi de firmele care funcţionează la acelaşi sediu. Suntem într-un grup de lucru cu colegii de la Ministerul Justiţiei, referitor la aceste aspecte. Avem o confuzie generală în spaţiul public între sediul social şi domicilul fiscal. Registrul Comerţului lucrează cu sediul social. Sediul social este înregistrat de către Registrul Comerţului. Foarte mulţi dintre cetăţeni au înţeles că pot să iei o firmă de pe net care să-ţi facă firma mai departe. Aceste firme oferă inclusiv sediul social. Apar o serie de contracte care nu sunt deloc profilul unui contribuabil de bună credinţă şi îmi pare rău că mulţi dintre contribuabili de bună credinţă pică în această plasă. Ce se întâmplă aici? Se întâlneşte un contract de închiriere în care contribuabilul care îşi deschide firma declară în cel mai mic detaliu că nu îşi va desfăşura nicio activitate la sediul social. Practic, el, prin această prevedere contractuală, i-a găsit şi soluţia, spune că la terţi, dar nu precizează tertii, nici nu are cum, pentru că este o societate nou înfinţată şi doar nu are contracte înainte de înfiinţare. Depune aceste date la Registrul Comercial fără să ţină cont de prevederile ANAF-ului şi de prevederile din legislaţia ONRC care spun aşa, atunci când nu funcţionezi la sediul social şi tu declari că nu funcţionezi la sediul social – fie că e o căsuţă postală, fie că nu e un spaţiu adecvat, eşti obligat de Codul de procedură fiscală, obligat prin declaraţia 050 să depui datele referitoare la domiciliul fiscal, un contribuabil care are sediul social şi declară că nu funcţionează acolo trebuie să-şi declare domiciliul fiscal”, a explicat preşedintele ANAF.

El a menţionat că ANAF lucrează cu domiciliul fiscal iar în momentul în care el declară că nu funcţionează la sediul social şi nu-şi declară un domiciliu fiscal, conform Codului de procedură fiscală şi a procedurilor interne, ANAF-ul îl inactivează, astfel că nu poate să deducă TVA, nu poate să deducă cheltuieli, doar plăteşte impozite.

”Sediul social este locul în care registrul comerţului îl înregistrează pe contribuabil iar domiciliul fiscal este locul unde acesta se desfăşoară business-ul. Chiar dacă el merge la terţi, el trebuie să declare ANAF-ului un loc unde poate fi găsit”, a mai spus şeful ANAF.