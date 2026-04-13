Prețurile locuințelor în țările din Europa: unde s-au scumpit cel mai mult și unde se află România în clasament

Mikk Kalmet, de la Global Property Guide, a subliniat și el revenirea cererii după majorările dobânzilor din perioada 2023–2024.

„Pe măsură ce Euribor și dobânzile bancare generale s-au stabilizat, piața și-a revenit ușor, iar oamenii care ezitau să cumpere în perioade incerte au început să simtă o mai mare predictibilitate începând cu finalul lui 2024”, a declarat el pentru Euronews Business.

Ungaria conduce creșterea prețurilor

Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere anuală a prețurilor locuințelor în trimestrul al patrulea din 2025, cu un avans de 21,2%, potrivit Eurostat.

„Ungaria, liderul clasamentului, a promovat în ultimii ani programe subvenționate de achiziție a locuințelor, care au stimulat cererea, alături de activitatea intensă a investitorilor”, a declarat Kate Everett-Allen, șefa cercetării rezidențiale europene la Knight Frank.

Creșteri puternice în Portugalia, Croația și Spania

În zona euro, Portugalia și Croația au înregistrat, de asemenea, creșteri puternice, de 18,9% și, respectiv, 16,1%. Spania a urmat cu un avans de 12,9%.

Everett-Allen a spus că cererea internațională puternică a fost un factor-cheie în toate cele trei țări.

Migrația pentru stil de viață, cumpărătorii de locuințe secundare și investițiile din exterior (inclusiv nomazi digitali, pensionari și cumpărători străini) au rămas solide, chiar dacă costurile de finanțare interne au crescut, în special pe piețele de coastă și urbane.

Polzler a spus că cele mai mari creșteri de prețuri în Portugalia, Croația și Spania s-au concentrat în principalele zone urbane și de coastă, unde cererea este cea mai mare.

„În Portugalia, creșterea prețurilor a fost determinată de oferta foarte limitată, în special în Lisabona, Porto și zonele învecinate, dar și de măsuri de sprijin guvernamental țintite”, a spus el.

El a explicat că introducerea unui sistem de garanții publice pentru tinerii cumpărători la prima locuință, care permite finanțarea prin credit ipotecar de până la 100%, statul garantând până la 15% din valoarea proprietății, a fost un factor important al cererii.

„Este clar o piață a vânzătorilor, iar oferta limitată combinată cu această politică le-a permis vânzătorilor să mențină prețuri ridicate”, a adăugat el.

Atractivitatea piețelor turistice

Polzler a spus că orașe precum Valencia și Madrid au depășit media națională în Spania, susținute atât de cererea internă, cât și de cea internațională.

Investițiile străine constante și atractivitatea acestor piețe au consolidat creșterea prețurilor.

Kalmet a subliniat, de asemenea, că evoluția mai puternică a prețurilor în aceste țări este determinată în mare parte de atractivitatea lor ca destinații turistice.

Cumpărătorii internaționali, cererea pentru locuințe de vacanță și extinderea închirierilor pe termen scurt au crescut presiunea asupra piețelor imobiliare, în special în zonele urbane și de coastă.

Alte țări cu creșteri de peste 10%

Slovacia (12,8%), Bulgaria (12,6%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) și Cehia (10,4%) au înregistrat, de asemenea, creșteri puternice ale prețurilor locuințelor, de peste 10%.

Everett-Allen a remarcat că Europa Centrală și de Est, alături de Peninsula Iberică, au fost printre performerii principali în ultimele 12–18 luni, în general în linie cu o creștere mai puternică a PIB-ului.

„Aceste piețe beneficiază, de asemenea, de investiții în infrastructură și de intrări de capital, atât motivate de stilul de viață, cât și de perspectivele economice pe termen lung”, a spus ea.

Kalmet a adăugat că prețurile au crescut mai rapid în Europa Centrală și de Est, parțial deoarece veniturile sunt în creștere, iar piața imobiliară pornea de la un nivel mai scăzut.

Creșterile prețurilor locuințelor în Danemarca (7,6%), Irlanda (7%), România (6,7%), Olanda (6,2%), Malta (6,1%), Cipru (6%), Slovenia (5,8%) și Norvegia (5,7%) au fost, de asemenea, peste media UE, dar cu un avans mai moderat.

Finlanda a fost singura țară dintre cele 29 de piețe europene unde prețurile locuințelor au scăzut, cu un declin anual de 3,1%.

Evoluția în cele 4 mari economii ale UE

Dintre cele patru mari economii ale UE, Spania s-a remarcat cu o creștere de 12,9%. Italia a înregistrat un avans de 4,1%.

Germania a avut o creștere de 3%, în timp ce Franța s-a situat printre ultimele din Europa, cu doar 1%.

„Franța își revine încă după corecția puternică a pieței din 2023 și 2024, când creșterea dobânzilor ipotecare și inflația au afectat semnificativ cererea”, a spus Polzler.

„Piața se stabilizează, cu mișcări modeste ale prețurilor și o prudență ridicată din partea cumpărătorilor.”

Everett-Allen a spus că piața imobiliară din Germania a fost mai expusă la credite ieftine, la creșterea slabă a veniturilor și la un sistem de închiriere care a permis retragerea rapidă a cererii, pe fondul costurilor ridicate și al reglementărilor stricte.