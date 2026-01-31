Preţurile producătorilor din SUA au urcat cel mai mult din ultimele cinci luni în decembrie, pe fondul efectelor tarifelor

Preţurile producătorilor din SUA au înregistrat în decembrie cel mai mare avans din ultimele cinci luni, pe fondul transferului parţial al costurilor din tarifele la import, alimentând temeri că inflaţia ar putea accelera în lunile următoare şi permite Rezervei Federale să menţină dobânzile neschimbate pentru o perioadă mai lungă, transmite Reuters.

Datele publicate vineri de Departamentul Muncii arată că indicele preţurilor producţiei (PPI) a urcat cu 0,5% în decembrie, cel mai mare ritm din iulie, după un avans de 0,2% în noiembrie.

Economiştii anticipau un plus de 0,2%. În ultimele 12 luni, PPI a crescut cu 3,0%, la fel ca în noiembrie. Pe ansamblul anului 2025, PPI a avansat cu 3,0%, după 3,5% în 2024.

Saltul a fost determinat de sectorul serviciilor, unde preţurile au urcat cu 0,7%. Măsurarea marjelor comercianţilor, componentă care reflectă diferenţele dintre preţurile de vânzare şi costuri, a crescut cu 1,7% şi a reprezentat două treimi din avans. Preţurile la hoteluri şi moteluri au urcat cu 7,3%, iar tarifele aeriene cu 2,9%. În schimb, preţurile bunurilor au stagnat.

Rezerva Federală a menţinut miercuri dobânda de politică monetară în intervalul 3,50%–3,75%. Preşedintele Jerome Powell a atribuit presiunile inflaţioniste suplimentare tariferelor, dar a estimat că acestea îşi vor atinge vârful în ”trimestrele de mijloc ale anului”.

”Acest raport validează pivotarea Fed înapoi către riscurile privind stabilitatea preţurilor, în detrimentul temerilor legate de piaţa muncii”, a spus Carl Weinberg, economist-şef la High Frequency Economics.

Efectele tarifelor continuă să fie inegale.

”Impactul tarifelor a continuat să se răsfrângă neuniform asupra costurilor producătorilor în decembrie. La nivel agregat, costurile rămân moderate, dar efectele locale pot fi semnificative”, a declarat Ben Ayers, economist la Nationwide.

Serviciile excluzând comerţul, transportul şi depozitarea au crescut cu 0,3%, iar serviciile de transport şi depozitare cu 0,5%. Comisioanele pentru administrarea portofoliilor au urcat cu 2%. Aceste categorii sunt relevante pentru calculul indicelui PCE, măsura inflaţiei urmărită de Fed.

Estimările privind inflaţia PCE de bază pentru decembrie indică un avans lunar de 0,3–0,4%, ceea ce ar corespunde unei creşteri anuale de 3,0%. Datele oficiale vor fi publicate pe 20 februarie. În noiembrie, inflaţia PCE de bază a fost de 2,8% an la an.

Datele PPI vin în contextul în care preşedintele Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh, fost guvernator Fed şi critic frecvent al instituţiei, pentru a prelua conducerea băncii centrale după expirarea mandatului lui Powell în mai, generând reacţii pe pieţele financiare.

La începutul tranzacţiilor de vineri, bursele americane erau în scădere, dolarul se aprecia în faţa principalelor monede, iar randamentele obligaţiunilor americane urcau.

Preţurile bunurilor au stagnat în decembrie, după un avans de 0,8% în noiembrie. Energia s-a ieftinit cu 1,4% pe fondul scăderii benzinei, iar preţurile alimentelor au coborât cu 0,3%, pe seama unui declin de 20,4% al legumelor proaspete şi uscate, o posibilă consecinţă a reducerii unor tarife de import pentru diminuarea costurilor pentru consumatori.

Excluzând alimentele şi energia, preţurile bunurilor de producător au crescut cu 0,4%, după +0,2% în noiembrie.