Producătorii auto europeni ar putea beneficia de pe urma acordului comercial dintre UE și India

Producătorii auto europeni, afectați de taxele vamale americane și de războiul prețurilor din China, vor primi un ajutor binevenit de pe urma acordului comercial dintre Uniunea Europeană și India, care prevede reducerea semnificativă a taxelor vamale la importurile de mașini, dar se vor confrunta cu o piață dificilă, dominată de firme locale și de ‘kei car’ (mașină mică de oraș din Japonia), transmite Reuters.

Acordul deschide doar puțin calea, spun analiștii, piața indiană fiind dominată de mărcile locale și de rivalii din Asia, cum ar fi Suzuki Motor și Hyundai, care vând modele ca Suzuki Wagon R kei car – un vehicul accesibil, mai mic decât un Mini Cooper.

‘Este un început. Când vorbim despre exporturile din Europa, discutăm doar despre modele premium. Pentru volum, piața auto din India este dificilă’, a apreciat Stefan Bratzel de la compania germană CAM, care a explicat că Suzuki și Hyundai au înșeles mai bine specificul pieței.

‘În India este vorba de mașini ieftine, fiabile, stabile. Mașinile grupului Volkswagen sunt prea scumpe. Suzuki a beneficiat de pe urma ‘kei car’, care sunt populare în Japonia’, a precizat Bratzel.

Cu un nivel modest al producției și vânzări anuale de doar zeci de mii de mașini, producătorii auto europeni au acum oportunitatea de a-și spori afacerile, după ce în ultimul deceniu au pierdut din cota de piață.

Producătorii auto europeni au o cotă de piață de sub 3% în India, arată datele din industria auto indiană. Piața țării din Asia de Sud este dominată de Suzuki Motor și firme locale, cum ar fi Mahindra și Tata, care împreună dețin două treimi din piață.

India are a treia cea mai mare industrie auto mondială, după SUA și China, dar piața sa internă de 4,4 milioane de vehicule este una din cele mai protejate, taxele actuale ridicându-se situându-se 70% și 110% la mașinile importate.

‘India este o piață care înregistrează o creștere dinamică și are o importanță strategică considerabilă pentru grupul Volkswagen’, și vom analiza impactul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și India asupra afacerii, a declarat un purtător de cuvânt al celui mai mare producător auto european, care controlează Audi, Porsche și Skoda.

Reprezentanții BMW nu au dorit să facă comentarii, iar cei ai Mercedes-Benz au precizat că reducerea taxelor vamale ar trebui să sprijine producătorii auto din ambele regiuni.

Fabio Hoelscher, analist la Warburg Research, a apreciat că o reducere a taxelor vamale la 40% ar face producătorii europeni de mașini de lux mai competitivi.

Taxele vamale americane și războiul prețurilor din China au determinat mulți producători auto să ia în considerare noi piețe în creștere, cum ar fi India, unde piața ar urma să crească cu peste o treime, la șase milioane de vehicule pe an până în 2030.

Surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că India a fost de acord să reducă taxele vamale pentru un număr limitat de mașini din UE, care au prețuri de import de peste 15.000 euro. În timp, taxele vamale vor fi reduse cu încă 10%, susțin sursele.

Rico Luman, analist la ING, a apreciat că acordul comercial dintre Uniunea Europeană și India ‘s-ar putea transforma într-o oportunitate semnificativă pentru producătorii auto europeni’ pe termen mediu. ‘Piața auto din India este încă în stadiul timpuriu al maturizării, ceea ce înseamnă că există un potențial de creștere substanțial’, a declarat Luman.