Producătorii de aluminiu din UE cer taxe de 30% la exporturile de deșeuri metalice

Sectorul aluminiului din UE cere Comisiei Europene să impună taxe de aproximativ 30% la exporturile de deșeuri metalice pentru a opri o creștere semnificativă a exporturilor spre alte regiuni, provocată de politicile comerciale ale administrației Trump, în timp ce producătorii din blocul comunitar rămân fără materii prime, transmite Reuters.

Deșeurile metalice sunt o componentă importantă a strategiei UE de a reduce emisiile de carbon în industria metalelor. Prin reciclare se economisește 95% din energia necesară la producția de aluminiu și 80% la oțel, susține Comisia Europeană.

Exporturile UE de deșeuri de aluminiu au atins anul trecut nivelul record de 1,26 milioane tone metrice, conform organismului de lobby European Aluminium, un nivel cu aproximativ 50% mai ridicat decât în urmă cu cinci ani, iar cea mai mare parte ar merge către Asia.

Industria din UE susține că situația s-a înrăutățit după anunțarea de către președintele Donald Trump a taxelor vamale de 50% pentru aluminiu și doar 15% pentru deșeuri. Astfel, s-au majorat importurile Statelor Unite și s-au redus exporturile, astfel încât cumpărătorii din Asia se aprovizionează mai mult din UE.

Directorul general al European Aluminium, Paul Voss, a explicat că firmele europene nu pot face față concurenței cumpărătorilor din Asia, care pot plăti prețuri mai mari, datorită subvențiilor, a costurilor mai reduse cu forța de muncă și a standardelor de mediu mai scăzute.

European Aluminium și Eurofer, care reprezintă sectorul oțelului, s-au întâlnit cu reprezentanți ai Comisiei Europene pentru a cere o taxă de export. Executivul comunitar a început în iulie să monitorizeze exporturile și evaluează până la 30 septembrie dacă sunt necesare acțiuni.

Firmele europene au investit 700 milioane de euro pentru sporirea capacității de reciclare a furnalelor la 12 milioane tone, a precizat European Aluminium.

Câteva țări din afara blocului comunitar au limitat deja exportarea deșeurilor metalice. Compania de consultanță GMK Center susține că 48 de state, inclusiv India și China, impun restricții deșeurilor metalice.

Organismul care reprezintă industria UE de reciclare (EuRIC) susține că exportul deșeurilor este rezultatul cererii interne scăzute și al capacității insuficiente de a gestiona deșeurile mixte, cum ar fi cele de pe urma distrugerii vehiculelor.