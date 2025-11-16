Producătorul de medicamente Antibiotice Iaşi raportează un profit net în scădere cu 52%, în primele nouă luni, de 42,63 milioane lei

Compania Antibiotice Iaşi, producător de medicamente deţinut de Ministerul Sănătăţii, a realizat în primele nouă luni un profit net de 42,63 milioane lei, în scădere cu 52% faţă de perioada similară a anului trecut. Veniturile totale au scăzut cu 3%, la 498,2 milioane lei.

Potrivit raportului financiar al companiei, în primele nouă luni ale acestui an, Antibiotice Iaşi a realizat venituri totale de 498,2 milioane lei, cu 3% mai mici decât în perioada similară a anului trecut, când au fost de 511,05 milioane lei. În ceea ce priveşte profitul net, în 2025, acesta este de 42,63 milioane lei, cu 52% mai mic decât în primele nouă luni din 2024, când a fost de 87,93 milioane lei.

”La data de 30 septembrie 2025, Antibiotice SA a realizat venituri totale in valoare de 498,21 milioane lei. In structura acestora: veniturile din exploatare sunt în valoare de 484,38 milioane lei; veniturile financiare sunt in valoare de 13,83 milioane lei si includ veniturile din diferentele de curs valutar si veniturile din dobanzi”, arată raporul companiei.

Datoriile curente înregistrează la data de 30 septembrie o valoare de 265 milioane lei, mai mare cu 13% comparativ cu valoarea de la inceputul anului 2025.

În perioada 2025–2029, Antibiotice implementează o investiţie recent aprobată, în valoare totală de 375 milioane lei, finanţată parţial (52%) prin Programul de Sănătate, care vizează dezvoltarea centrului modern de cercetare-dezvoltare „INOVA a+” şi construirea unei noi capacităţi de producţie pentru medicamente critice (pulberi sterile injectabile).

În paralel, în intervalul 2023–2029, compania derulează investiţiile aprobate prin ajutorul de stat acordat de Ministerul Finanţelor (InvestEU), în valoare de 250 milioane lei. Din cele trei obiective ale proiectului, depozitul de produse finite a fost deja finalizat, iar fluxul pentru produse topice sterile şi capacitatea de producţie pentru produse sterile injectabile se află în etapele de achiziţie de echipamente şi respectiv, proiectare.

”Totodată, Antibiotice continuă să investească în proiecte de cercetare-dezvoltare pentru noi medicamente, achiziţii de licenţe, digitalizare, precum şi în modernizarea unităţilor de producţie şi a echipamentelor pentru laboratoarele de control si asigurare a calităţii. În primele nouă luni ale anului 2025, valoarea acestor investiţii s-a ridicat la 47,26 milioane lei”, se mai arată în raport.

Pe piaţa internaţională, veniturile din exporturi au înregistrat 202,6 milioane lei, un nivel similar cu cel din 2024, reflectând stabilitatea portofoliului extern şi rolul strategic al pieţelor internaţionale, care contribuie cu 38% la cifra de afaceri totală. Exporturile de produse finite au crescut cu 3%, ajungând la 133,4 milioane lei.

În ultimii cinci ani, exporturile au crescut cu 66%, ajungând să reprezinte 38% din cifra de afaceri totală.

Europa rămâne principala piaţă pentru produsele finite, cu vânzări solide atât pe pieţele consacrate (UK, Ţările Nordice, Ungaria, Serbia, Ţările Baltice), cât şi pe pieţele noi (Italia, Franţa, Polonia, Cehia, Bulgaria), în timp ce Asia-Pacific şi America reprezintă 48% din cifra de afaceri internaţională. Dezvoltarea exporturilor se sprijină pe parteneriate strategice durabile şi contracte pe termen mediu, incluzând proiecte noi implementate recent în Germania, Spania şi Turcia. Creşteri susţinute au fost înregistrate în toate regiunile, iar estimările pentru finalul anului indică o depăşire a vânzărilor planificate cu peste 5%.

În domeniul substanţelor active, Nistatina continuă să consolideze poziţia de lider global a Antibiotice, cu prezenţă stabilă în Europa, Asia şi America de Nord şi progres semnificativ în proiectele de dezvoltare din America de Nord şi America Latină, consolidând baza pentru expansiunea viitoare a pieţelor internaţionale. Compania exporta aceasta substanta activa in peste 50 de tari din intreaga lume.

”Perspectiva pentru următorii ani rămâne pozitivă, susţinută de strategia de creştere prin parteneriate strategice, extinderea pe noi pieţe şi consolidarea prezenţei la nivel global”, se menţionează în raport.

Pe piaţa internă, veniturile au însumat 265,3 milioane lei, în scădere cu 12,5%, într-un context economic marcat de inflaţie ridicată, scăderea puterii de cumpărare care au determinat ajustări ale consumului de medicamente, măsuri fiscale anunţate precum şi modificări în comportamentul de consum al pacienţilor.

Antibiotice îşi menţine poziţiile de lider pe segmente farmaceutice cheie: – locul 4 în consum (dintr-un total de 372 companii) în clasamentul producătorilor de medicamente generice eliberate cu prescripţie şi fără prescripţie din România (4,8% cotă de piaţă); – lider valoric în spitale (13,6% cotă de piaţă pe segmentul medicamentelor generice cu prescripţie şi şi fără prescripţie) pe o piaţă în care activează 248 de companii; – lider cantitativ pe forme farmaceutice precum unguente (19,6% dintr-un total de 131 de companii), supozitoare şi ovule (32,4% dintr-un total de 53 de companii), pulberi injectabile (59,8% dintr-un total de 60 de companii); – locul 1 în piaţa medicamentelor antiinfecţioaselor orale (22,7% cotă de piaţă dintr-un total de 45 de companii).

În ultimii cinci ani, vanzarile pe piata interna au crescut cu 80%, ajungând să reprezinte 62% din cifra de afaceri totală.