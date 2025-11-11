Antibiotice Iași va dezvolta un Centru cercetare-dezvoltare și producție a medicamentelor critice în valoare de 75 de milioane de euro

Antibiotice Iași a semnat, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), un contract de finanțare în valoare de 75 milioane de euro pentru dezvoltarea unui Centru de cercetare-dezvoltare și producție a medicamentelor critice, prin Programul Sănătate – Prioritatea 9 (STEP).

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, transmis marți AGERPRES, proiectul ‘Centru cercetare-dezvoltare Inova a+ și producție medicamente critice’ va sprijini sistemul românesc de sănătate prin crearea unei infrastructuri moderne de producție pentru medicamente critice, contribuind totodată la autonomia strategică a Uniunii Europene în domeniul farmaceutic, la securizarea lanțurilor de aprovizionare și la creșterea rezilienței sistemelor europene de sănătate.

Peste jumătate din valoarea totală eligibilă a proiectului (52%) reprezintă finanțare nerambursabilă asigurată de MIPE, diferența fiind susținută de Antibiotice, iar implementarea proiectului este prevăzută pentru perioada noiembrie 2025 – noiembrie 2029.

Proiectul include două componente majore orientate spre inovare și extinderea producției industriale, respectiv: Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA a+ (o structură modernă ce va genera soluții inovatoare și transfer tehnologic în domeniile biotehnologiilor și medicamentelor critice, ce va fi construită la Iași, pe platforma Antibiotice) și o unitate de producție pentru medicamente critice.

‘Centrul de cercetare INOVA a+ marchează o etapă importanta pentru industria farmaceutică din România, printr-o investiție strategică ce mută accentul de la producția de medicamente generice la dezvoltarea științifică internă și inovația aplicată. Această investiție reprezintă un semnal puternic că România începe să își construiască o infrastructură de cercetare și dezvoltare (R&D) pe baze competitive, într-un domeniu până acum dominat de importuri tehnologice. Impactul noului centru depășește granițele companiei și stimulează parteneriate academice, atrage specialiști de înalt nivel și creează premisele integrării lanțului valoric complet – de la cercetare fundamentală și dezvoltare experimentală, până la producție și export. Prin INOVA a+ , Antibiotice confirmă angajamentul său de a susține progresul științific autohton și de a contribui la transformarea industriei farmaceutice românești într-un pol de inovație regional’, se arată în comunicat.

În același timp, noua unitate de producție a medicamentelor generice va avea o capacitate anuală de producție de 100 de milioane de flacoane echivalente, iar prin această investiție, compania va contribui la reducerea dependenței României și a Uniunii Europene de furnizorii extracomunitari pentru medicamente critice.

‘Medicamentele critice sunt medicamente a căror aprovizionare continuă este considerată o prioritate pentru sistemele de sănătate și a căror lipsă ar putea avea consecințe grave asupra sănătății pacienților. Un medicament critic este identificat prin combinarea a două criterii principale: (1) gravitatea bolii pe care o tratează și (2) disponibilitatea alternativelor terapeutice la nivel european. Aceste medicamente acoperă o gamă largă de domenii terapeutice, cum ar fi produsele antiifecțioase. Portofoliul Antibiotice conține 13 medicamente critice aliniate tehnologiilor strategice STEP. Prin implementarea acestor investiții, Antibiotice Iași își consolidează poziția de producător strategic de medicamente critice și partener de încredere în dezvoltarea unei industrii farmaceutice europene independente, sustenabile și inovatoare’, subliniază sursa citată.

Semnarea contractului a avut loc în cadrul celei de-a VII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Sănătate, organizată de MIPE și găzduită de Antibiotice Iași, în perioada 11-12 noiembrie 2025.

La eveniment au participat: Dragoș Pîslaru – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai MIPE, precum și membri ai Comitetului de Monitorizare pentru Programul Sănătate.