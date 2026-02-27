Producătorul de medicamente Antibiotice Iaşi raportează venituri în uşoară scădere în 2025, de 687,26 milioane lei

Compania Antibiotice Iaşi, producător de medicamente deţinut de Ministerul Sănătăţii, a realizat în anul 2025 venituri de 687,26 milioane lei, în uşoară scădere de -1% faţă de 2024. Profitul brut a scăzut însă cu 42%, la 60,12 milioane lei, de la 103,11 milioane lei în 2024.

„Veniturile totale în valoare de 687,26 milioane lei, au înregistrat o uşoară diminuare cu 1% comparativ cu nivelul înregistrat în anul 2024 (693 milioane lei) menţinându-se la un nivel stabil. Profitul brut, în valoare de 60,1 milioane lei, se situează în linie cu media ultimilor cinci ani şi reconfirmă capacitatea companiei de a genera rezultate sustenabile, menţinându-şi poziţia consolidată pe piaţă”, arată compania.

Realizarea veniturilor a antrenat cheltuieli totale de 627,13 milioane lei, cu 6% mai mari comparativ cu valoarea realizata în anul 2024 de 589,8 milioane lei.

”La finalul anului 2025 s-a înregistrat un rezultat brut de 60,1 milioane lei compania luând măsuri pentru gestionarea eficientă a costurilor într-un context de piaţă dificil, atenuând parţial impactul scăderii veniturilor”, se menţionează în raport.

Antibiotice Iaşi subliniază totodată că situaţia reflectă o ajustare conjuncturală a performanţei, determinată de factori externi şi contextuali şi nu o vulnerabilitate structurală a companiei.

”Anul 2025, marcat de incertitudine economică, inflaţie persistentă, presiuni asupra costurilor, şi concurenţă intensă, a reprezentat pentru Antibiotice o etapă de consolidare strategică. Direcţiile prioritare au vizat menţinerea stabilităţii operaţionale, protejarea locurilor de muncă şi continuarea investiţiilor în proiecte majore finanţate din surse externe, cu obiectivul dezvoltării infrastructurii şi al creşterii competitivităţii. Pe piaţa din România, asistăm la o schimbare structurală atât pe segmentul distribuţie, cât şi pe segmentul lanţuri naţionale de farmacii, segmente orientate către eficientizare şi creşterea ponderii portofoliilor proprii, care au generat presiuni suplimentare asupra atingerii obiectivelor comerciale ale companiei. La nivel internaţional, discuţiile cu privire la modificările tarifare regionale şi volatilitatea pieţelor au generat provocări suplimentare. Compania s-a adaptat rapid compensând diminuarea vânzărilor din SUA prin consolidarea prezenţei în Europa de Vest, în condiţii de preţ mai mici cu 40–50%, menţinând însă, un trend stabil pe portofoliul de substanţe active”, precizează compania.

”Compania s-a adaptat rapid compensând diminuarea vânzărilor din SUA prin consolidarea prezenţei în Europa de Vest, în condiţii de preţ mai mici cu 40–50%, menţinând însă un trend stabil pe portofoliul de substanţe active. În ansamblu, factorii menţionaţi anterior au determinat o diminuare a profitului brut în anul 2025 comparativ cu 2024, în valoare de 43 de milioane lei”, mai arată raportul.

Antibiotice Iaşi o creştere cantitativă de 2,2% de la 23,6 milioane cutii în 2024 la 24,2 milioane cutii în 2025, fiind singura companie din top 10 producători de generice care menţine un trend crescător pe consum.

Antibiotice şi-a consolidat poziţiile pe segmentele strategice, în special în zona antiinfectioaselor injectabile şi a medicamentelor destinate spitalelor, menţinând poziţia de lider pe segmentul hospital din piaţa de generice şi OTC, cu o cotă valorică de 13,4% (unde activează 256 de companii).

Compania îşi păstrează, de asemenea, statutul de lider în România pe forma farmaceutică unguente (19,8% cotă de piaţă), supozitoare şi ovule (32,6%) şi pulberi injectabile (59,9%), precum şi pe segmentul substanţelor active antifungice pe bază de Nistatină.

În anul 2025, veniturile din vânzările de produse finite şi substanţe active pe piaţa internaţională au fost de 266,26 milioane lei, în crestere cu 7,6% comparativ cu anul 2024, ceea ce reflectă stabilitatea portofoliului extern şi rolul strategic al pieţelor externe care contribuie cu aproximativ 40% la cifra de afaceri totală.

Cu un avans de 10% faţă de anul anterior, exporturile de produse finite au continuat traiectoria ascendentă pe cele mai multe pieţe externe. În SUA, nivelul vânzărilor s-a menţinut în linie cu media ultimilor cinci ani, confirmând stabilitatea prezenţei companiei pe această piaţă.

Medicamentele Antibiotice au fost prezente în 40 de teritorii internaţionale, dintre care 28 în Europa, principala piaţă de referinţă. Creşteri semnificative, de aproximativ +40%, au fost înregistrate atât pe pieţele consacrate (Regatul Unit, Ţările Nordice, Olanda, Ungaria, Serbia, Moldova), cât şi pe pieţele noi accesate recent (Germania, Italia, Franţa, Polonia, Cehia, Bulgaria), dar şi în alte regiuni: Vietnam, Africa de Sud, Emiratele Arabe Unite, Azerbaidjan, Georgia şi Ucraina. În Orientul Mijlociu, strategia companiei vizează consolidarea şi extinderea prezenţei în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania şi Kuwait.

Totodată, în 2025 au fost iniţiate proceduri de înregistrare a produselor din portofoliul companiei pe mai multe pieţe europene (Germania, Italia, Polonia, Spania, Olanda, Cehia, Slovacia) şi în Orientul Mijlociu (Arabia Saudită, Iordania), cu estimarea debutului vânzărilor în a doua jumătate a anului 2026. În paralel, au fost lansate primele vânzări internaţionale ale brandului Vetaria+ (produse veterinare) în Moldova, Turcia şi Kuwait, marcând extinderea portofoliului companiei pe segmente strategice.

Pentru substantele active pe care le produce si valorifică, Antibiotice este lider mondial, cu o cotă de aproximativ 50% din piaţa totală.

La finalul anului 2025, Antibiotice avea un portofoliu de 200 de produse, dintre care 14 au fost lansate în cursul anului.