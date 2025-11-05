Profitul BMW a crescut semnificativ în trimestrul trei din 2025

Producătorul german de vehicule premium Bayerische Motoren Werke AG (BMW) a anunțat o creștere semnificativă a profitul trimestrial, un semn rar de speranță pentru industria auto a țării, transmite DPA.

În trimestrul trei din 2025, profitul net a urcat la 1,7 miliarde de dolari, față de 476 milioane euro în perioada similară din 2024, când rezultatele BMW au fost afectate de problemele de la sistemul de frâne.

‘În trimestrul trei am dovedit din nou că modelul nostru de afaceri este robust și rezilient’, a afirmat directorul general Oliver Zipse.

Vânzările globale au fost sprijinite de succesul modelelor BMW M și de vehiculele electrice (EV), iar compania este în grafic pentru a atinge obiectivele UE privind emisiile în 2025, a adăugat Zipse.

Compania, care deține mărcile BMW, Mini și Rolls-Royce se așteaptă la o îmbunătățire a vânzărilor iX3 anul viitor, după ce consumatorii au avut o atitudine pozitivă față de primul model din noua gamă EV. Până acum iX3 este disponibil doar în Europa.

Cu un profit net de 5,7 miliarde de dolari în primele nouă luni din acest an, rezultatele BMW le depășesc cu mult pe cele ale rivalelor din Germania, deși grupul este afectat de concurența din China și de taxele vamale impuse de SUA.

În perioada ianuarie-septembrie 2025, profiturile Mercedes și Volkswagen s-au situat la 3,9 miliarde de dolari și, respectiv, 3,4 miliarde de dolari.

Expertul Ferdinand Dudenhoffer susține că ‘strategia stabilă pe termen lung a BMW’ a ajutat compania să se afle într-o poziție mai bună decât alți producători auto germani.

‘Mercedes nu a apreciat corect evoluția pieței, concentrându-se prea mult pe mașinile premium, în timp ce Porsche (divizie a Volkswagen) s-a axat prea rapid pe mobilitatea electrică. Ambii producători auto trebuie acum să-și regândească strategia, ceea ce afectează vânzările și câștigurile’, a adăugat acesta.