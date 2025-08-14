Profitul Grupului Romgaz a scăzut cu 8,6% în primul semestru din 2025

Profitul net consolidat înregistrat de Grupul Romgaz în primul semestru din 2025 a fost de 1,679 miliarde lei, mai mic cu 8,60%, respectiv cu 157,98 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior, conform datelor financiare transmise, joi, Bursei de Valori București.

Veniturile totale, 4,514 miliarde lei, sunt mai mari cu 298,4 milioane lei față de S1 2024, înregistrând o creștere de 7,08%, ca urmare a: majorării 9,38% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale (3,717 miliarde lei în primele 6 luni din 2025), generată de majorarea cu 12,3% a cantității de gaze livrate; creșterii cifrei de afaceri aferente serviciilor de înmagazinare cu 8,44% (275,55 milioane lei), în principal ca urmare a avansului veniturilor din injecție (+16,54 milioane lei), dar și a veniturilor din rezervarea de capacitate (+4,3 milioane lei); etc.

Cheltuielile totale, 2,505 miliarde lei s-au majorat în perioada ianuarie-iunie 2025 cu 22,19% (454,99 milioane lei), în principal din cauza creșterii cheltuielilor cu impozitele și taxele (+126,9 milioane lei), cheltuielilor cu transportul gazelor naturale și rezervarea de capacitate (+55 milioane lei) și a cheltuielilor cu dobânzile și diferențele negative de curs valutar (+106,05 milioane lei).

Producția de gaze naturale, realizată în primele șase luni ale anului 2025, a fost de 2,485 miliarde mc, ceea ce reprezintă un declin de 0,05% în raport cu producția înregistrată în semestrul I al anului 2024. Producția de condensat a cunoscut o creștere de 53%.

Producția de gaze naturale a fost influențată de următorii factori: efectuarea de lucrări de reparații și intervenții la sondele cu productivitate scăzută sau inactive, în urma cărora s-au reactivat 85 de sonde cu debite importante; continuarea proiectelor de reabilitare a principalelor zăcăminte mature de gaze; implementarea de măsuri pentru optimizarea exploatării zăcămintelor de gaze naturale; finalizarea unor lucrări de investiții pentru extinderea infrastructurii productive și conectarea de noi sonde la această infrastructură; declinul de producție specific activității de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi.

Consumul de gaze naturale estimat la nivel național pentru S1 2025 a fost de 58 TWh, cu aproximativ 4% mai mare decât cel înregistrat în perioada similară din 2024, din care circa 15 TWh a fost acoperit cu gaze din import, iar diferența de 43 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu livrări (pe piața internă) de 27,4 TWh (47,2% din consumul național și 63,8% din consumul acoperit cu gaze din producția internă).

Producția de energie electrică a Romgaz a fost de 341,47 GWh, fiind cu 109,29 GWh mai mică decât cea realizată în primele șase luni ale anului 2024 (-24,24%).

Grupul Romgaz este format din Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz, societate mamă, și Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești și Romgaz Black Sea Limited (‘RBS’), ambele deținute în proporție de 100% de Romgaz.