Profitul net al Romgaz a crescut cu peste 7% în primele nouă luni, la 2,43 miliarde lei

Profitul net al companiei de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, a crescut cu 7,07% în primele nouă luni, la 2,43 miliarde lei, în timp ce cifra de afaceri a urcat cu 7,42%, la 6,04 miliarde lei, arată datele transmise Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

”Profitul net consolidat de 2,434 miliarde lei, obţinut în perioada ianuarie-septembrie 2025, a fost mai mare cu 7,07%, respectiv cu 160,68 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior. Profitul net consolidat realizat în al treilea trimestru (755,09 milioane lei) a fost mai mare cu 73,01% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior ca urmare a reducerii cheltuielilor cu 19,40%, efectul fiscal fiind cel mai pronunţat, cheltuielile cu impozitele şi taxele fiind mai mici cu 316,67 milioane lei”, arată raportul companiei.

Creşterea cifrei de afaceri provine în principal din creşterea cu 8,25% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale (5,247 miliarde lei în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2025 faţă de 4,847 miliarde lei în perioada similară a anului 2024) generată de majorarea cu 12,4% a cantităţii de gaze livrate faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024.

Producţia de gaze naturale realizată în primele 9 luni ale anului 2025 a fost de 3,676 miliarde metri cubi, fiind cu 0,1% mai mare decât producţia înregistrată în perioada similară a anului 2024.

Producţia de condensat înregistrată în primele nouă luni ale anului a cunoscut o creştere de 56,9% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024.

În primele nouă luni ale anului, Romgaz a produs un volum total de hidrocarburi de 23,96 milioane barili echivalent petrol, cu 0,14 milioane boe (0,61%) mai mult decât în aceeaşi perioadă din anul 2024.

Consumul de gaze naturale estimat la nivel naţional pentru perioada de raportare a fost de 72,16 TWh, cu aproximativ 2,5% mai mare decât cel înregistrat în perioada similară din 2024 din care circa 22,79 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferenţa de 49,37 TWh cu gaze din intern. Consumul de gaze naturale estimat la nivel naţional pentru trimestrul 3 2025 a fost de 14,21 TWh, cu aproximativ 1,68% mai mic decât cel înregistrat în trimestrul 3 2024, din care, circa 7,87 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferenţa de 6,34 TWh cu gaze din producţia internă. Pentru această perioadă, Romgaz a livrat pe piaţa internă un total de 12,24 TWh, reprezentând un procent de 86,12% din consumul naţional.

Cantitatea de energie electrică produsă în primele nouă luni din 2025 a fost de 480,1 GWh, cu 34,20% mai mică (249,6 GWh) faţă de perioada similară a anului trecut. În trimestrul 3, Romgaz a produs 138,6 GWh energie electrică, cu 140,3 GWh, respectiv 50,29%, mai puţin decât în perioada similară din 2024.