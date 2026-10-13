Vânzările de smartphone-uri au coborât la cel mai redus nivel din ultimii 14 ani

Livrările globale de smartphone-uri au înregistrat un declin anual de 20% în trimestrul trei, atingând cel mai scăzut nivel de după 2012, în condițiile în care o penurie prelungită de cipuri de memorie a crescut prețurile telefoanelor și a diminuat cererea, arată estimările preliminare ale firmei de consultanță Counterpoint Research, transmite Reuters.

Majorarea prețurilor pentru componente de memorie, în contextul majorării cererii pentru proiectele de infrastructură AI, au dus la avansul costurilor de producție și au determinat firmele să crească prețurile telefoanelor și să prioritizeze profitabilitatea în detrimentul volumelor de livrări.

”Consumatorii folosesc aceleași dispozitive pe o perioadă mai lungă decât cea estimată, iau tot mai mult în considerare dispozitivele recondiționate și prioritizează aparatele cu o valoare mai ridicată”, a indicat Shilpi Jain, analist al Counterpoint.

Samsung are în continuare cea mai ridicată cotă de piață globală, de 23%, datorită cererii pentru gama Galaxy Z Fold8, deși livrările de smartphone-uri au scăzut în ritm anual cu 3% în trimestrul trei.

Cota de piață a Apple a ajuns la 22%, depășind pentru prima dată pragul de 20% în trimestrul trei, chiar dacă a raportat un declin al livrărilor.

Companiile chineze OPPO și Vivo au raportat scăderi al livrărilor de peste 20%, Xiaomi de peste 30%, iar cota sa de piață s-a redus la 10%.

Analiștii de la Counterpoint și-au menținut prognozele referitoare la scăderea cu aproximativ 14% a livrărilor globale de smartphone-uri în acest an și a declarat că este posibil ca penuria de cipuri de memorie să persiste și în 2027.