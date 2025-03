Promenada Mall lansează campania „The Joy of Spring”, cu surprize și noutăți pentru vizitatori

Promenada Mall îi invită pe clienți să celebreze atmosfera de primăvară și să se bucure de noutățile pregătite de brandurile preferate. Magazinele își prezintă noile colecții de primăvară-vară 2025: The Style of Spring, în materie de fashion, beauty, accesorii și lifestyle: culori vibrante, ce inspiră energie tuturor iubitorilor de natură și relaxare.

Pentru reînnoirea garderobei, Promenada Mall îi așteaptă pe iubitorii de modă cu noile colecții de haine și accesorii sofisticate în magazine, precum: Murmur, Anna Cori, Massimo Dutti, Zara, Coccinelle, Lynne, Liu Jo, Musette și multe altele.

Cei care își doresc o rutină de îngrijire adaptată sezonului pot găsi în magazinele MAC, Sephora, Douglas, Notino, Equivalenza, Sabon și Pupa noile selecții de produse, de la parfumuri fresh, până la machiaje în culori vibrante și kit-uri de skincare, parte a campaniei The Beauty of Spring.

Brandurile sportive Buzz, Intersport, JD, Humanic, Oysho și Hervis au pregătit echipamente moderne și confortabile, special create pentru activități în aer liber. Acestea îi așteaptă pe vizitatori cu noutăți la articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru drumeții, jogging și alergare, precum și echipamente și accesorii pentru tenis, yoga sau fitness.

Pentru cei care caută momente de răsfăț, zona de food court devine o adevărată experiență gastronomică, sub umbrela The Taste of Spring. Vizitatorii vor putea explora o varietate de noi preparate, de la opțiuni sănătoase și fresh până la rețete internaționale savuroase la Manufaktura, Tutti Brasserie și Trickshot.

Surprizele continuă pe 7 martie, când se va desfășura The Symphony of Spring: doi interpreți de pian și chitară vor crea o atmosferă dinamică în Promenada Mall, în zona Cellini, între orele 12:00 și 14:00, înconjurați de un decor de primăvară.

În plus, clienții se pot bucura de promoțiile și de campaniile speciale ale magazinelor din Promenada Mall, prin descărcarea gratuită a aplicației SPOT.

Mai multe informații despre evenimentele din Promenada Mall pot fi regăsite pe site-ul oficial al centrului comercial, precum și pe pagina de Facebook și Instagram a acestuia.