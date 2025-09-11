Proprietarul Zara anunță vânzări sub așteptări în perioada mai – iulie 2025

Grupul spaniol Inditex, proprietarul magazinelor Zara, a raportat miercuri vânzări sub așteptări în perioada mai – iulie 2025, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea retailerului de a continua să își crească vânzările într-un context economic incert, transmite Reuters.

Cel mai mare retailer de îmbrăcăminte din lume a anunțat o creștere a vânzărilor de 9% în perioada 1 august – 8 septembrie, comparativ cu un avans de 11% în aceeași perioadă a anului trecut, dar un ritm mai ridicat față de expansiunea de 5,1% din primul semestru.

În perioada mai – iulie 2025, Inditex a realizat vânzări nete de 10,08 miliarde de euro, sub estimările analiștilor care mizau pe un rezultat de 10,26 miliarde de euro.

”Performanța în primul semestru a fost solidă, compania a realizat vânzări satisfăcătoare într-un mediu de piață dificil”, a afirmat directorul general Oscar Garcia Maceiras.

De la începutul anului, acțiunile Inditex au scăzut cu 14% la Bursa de la Madrid, investitorii fiind prudenți în actualul context economic incert, după patru ani de creșteri de peste 10% ale vânzărilor anuale. De asemenea, investitorii sunt îngrijorați de efectele taxelor vamale americane și deprecierea dolarului.

Inditex, care deține și lanțurile de magazine Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius și Oysho, are planificate cheltuieli de capital de 1,8 miliarde de euro anul acesta, un nivel similar cu cel din 2024.