PwC: Ordonanța ‘trenuleț’ transmite companiilor un semnal de posibilă reducere a presiunii fiscale din 2026

Ordonanța de urgență cunoscută sub denumirea de ‘trenuleț’ transmite mediului de afaceri un semnal că presiunea fiscală ar putea fi redusă începând din 2026, prin diminuarea și eliminarea unor impozite aplicate companiilor, însă reducerea deficitului bugetar rămâne o provocare majoră, potrivit unei analize realizate de PwC România.

‘Un semnal pentru companii că presiunea fiscală ar putea fi redusă și că seria de creșteri de taxe s-ar putea încheia în 2026 este transmis de ordonanța ‘trenuleț’. Înjumătățirea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) din 2026 și eliminarea acestuia, precum și eliminarea impozitului specific pe cifra de afaceri (ICAS) și a impozitului pe construcții speciale arată intenția Guvernului de a oferi un orizont de predictibilitate mediului de afaceri. Totuși, aceste măsuri reprezintă, deocamdată, promisiuni, iar modificarea lor pe parcursul anului 2026 nu poate fi exclusă’, susțin autorii analizei.

Potrivit sursei citate, Guvernul ‘înțelege că fiscalitatea mărită este împovărătoare, frânează investițiile și, implicit, creșterea economică’, iar intenția este susținută și de declarații recente ale reprezentanților Fondul Monetar Internațional, care au apreciat că măsurile deja adoptate sunt suficiente pentru consolidarea fiscală, cu condiția menținerii direcției actuale.

Cu toate acestea, reducerea deficitului bugetar rămâne dificilă, iar fără majorări de taxe Guvernul are la dispoziție două pârghii principale: raționalizarea cheltuielilor publice și îmbunătățirea colectării taxelor, mai arată PwC.

De-a lungul ultimului deceniu, veniturile fiscale ale României s-au situat la 25 – 27% din PIB, iar pentru a depăși pragul de 30% din PIB este necesară, în principal, întărirea administrației fiscale și o colectare mai eficientă a taxelor.

Conform execuției bugetare la 11 luni din 2025, publicate de Ministerul Finanțelor, veniturile fiscale au ajuns la 25,6% din PIB la finalul lunii noiembrie 2025, față de 25% în perioada similară a anului anterior, majorările de fiscalitate din 2025 aducând un plus de până la 0,6% din PIB.

‘Având în vedere că deficitul ar trebui să scadă în 2026 cu alte 2 puncte procentuale din PIB și că trendul trebuie să continue gradual până la un deficit de 3% din PIB în 2030, este evident că trebuie luate măsuri suplimentare pentru un control mult mai riguros al cheltuielilor publice și o colectare mai eficientă a taxelor existente’, mai arată analiza.

Rapoartele Comisiei Europene indică faptul că România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în privința decalajelor de colectare a TVA și a impozitului pe profit. Deși ANAF a demarat procesul de digitalizare, rezultatele nu sunt încă la nivelul așteptărilor, iar varianta majorării de taxe rămâne posibilă în lipsa unor progrese semnificative, susțin consultanții PwC.

În ceea ce privește impozitarea companiilor, aceștia arată că IMCA, ICAS și impozitul pe construcții speciale vor fi eliminate din 2027, iar în 2026 IMCA va fi redus de la 1% la 0,5%. Pentru microîntreprinderi va exista o singură cotă de impozitare de 1%, plafonul de încadrare urmând să scadă la 100.000 de euro.

Pe de altă parte, începând cu anul 2026, impozitul de 16% se va aplica veniturilor din dividende distribuite persoanelor fizice, câștigurilor din transferul titlurilor de valoare, instrumentelor financiare derivate și veniturilor din transferul de monedă virtuală, ceea ce va genera o sarcină fiscală suplimentară pentru investitori.

În domeniul impozitelor locale, valoarea impozabilă pe metru pătrat pentru clădiri rezidențiale și terenuri va crește cu aproximativ 170%, impactul fiind semnificativ în special pentru companiile cu portofolii extinse de terenuri. De asemenea, cota impozitului special pentru bunurile de valoare mare va crește de la 0,3% la 0,9%.

În concluzie, PwC apreciază că majorarea fiscalității din 2025 a fost previzibilă în contextul deficitului bugetar ridicat și al angajamentelor asumate prin PNRR, iar pentru evitarea unor noi creșteri de taxe este esențială accelerarea reformei administrației fiscale și consolidarea disciplinei bugetare.

‘În 2026, reforma cadrului fiscal, prevăzută în PNRR, se încheie, o singură măsură importantă fiind amânată – impozitarea imobilelor la valoarea de piață. În schimb reforma administrației fiscale ar trebui să continue și chiar să fie accelerată pentru a susține o colectare mai eficientă a veniturilor bugetare’, precizează consultanții PwC.