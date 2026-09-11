Rata anuală a inflației a scăzut la 6,17% în luna august, de la 8,16% în iulie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,28%, mărfurile nealimentare cu 6,36%, iar mărfurile alimentare cu 2,62%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

‘Indicele prețurilor de consum în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026 a fost 100,22%. Rata inflației de la începutul anului (august 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,6%. Rata anuală a inflației în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025 a fost 6,2%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2025 – august 2026) față de precedentele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) a fost 9,5%’, se arată în comunicatul INS.

Potrivit sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026 a fost 100,26%. Rata anuală a inflației în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 6,3%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2025 – august 2026) față de precedentele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,6%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 6,1%, de la 5,5% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 3,4% la sfârșitul lui 2027, față de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate în luna august de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.