Recoltele de cereale din 2027 ar putea fi afectate de prețurile ridicate la îngrășăminte

Fermierii din întreaga lume se confruntă cu a doua creștere din ultimii patru ani a prețurilor îngrășămintelor, în urma conflictului din Iran, transmite Reuters.

În condițiile în care prețurile la cereale sunt prea scăzute pentru a atenua impactul deficitului de aprovizionare, mulți își regândesc planurile de plantare, punând în pericol producția globală de alimente.

Războiul a provocat închiderea fabricilor de îngrășăminte din Orientul Mijlociu și a perturbat semnificativ rutele de transport via Strâmtoarea Ormuz, un traseu pe unde se desfășoară aproximativ o treime din comerțul global cu îngrășăminte.

Aprovizionarea cu uree – un îngrășământ pe bază de azot – din Qatar, unde este cea mai mare facilitate de producție din lume, a fost oprită, iar fluxurile de sulf și amoniac sunt de asemenea reduse.

În condițiile în care este puțin probabilă o rezolvare rapidă a conflictului, analiștii, agronomii, traderii și producătorii de îngrășăminte se întorc la criza din 2022, provocată de invadarea Ucrainei de către Rusia, îngrijorați că de data aceasta situația se va înrăutăți și mai mult.

‘Gândindu-ne la 2022, o cantitate însemnată de îngrășăminte trece prin Strâmtoarea Ormuz. Situația de acum este mult mai gravă’, a apreciat Shawn Arita de la Centrul de politici agricole al Universității Dakota de Nord (SUA).

Cel mai semnificativ avans al prețurilor s-a înregistrat la uree, reflectând pierderea a aproximativ o treime din volumele comercializate pe plan global și exportate în mod obișnuit din Golf.

Printre țările cel mai afectate se află India, cel mai mare producător mondial de orez și al doilea cultivator de grâu. Țara a plătit aproape dublu la licitația ținută pentru importul de uree, față de prețul de acum două luni.

Dar analiștii avertizează că prețurile ar putea crește în continuare.

În 2022, cultura ridicată de cereale pe plan global a ajutat fermierii să compenseze majorarea costurilor de producție, provocate de război. dar recoltele ridicate de cereale și semințe oleaginoase din ultimii ani au redus prețurile.

La Bursa de cereale de la Chicago prețurile la grâu sunt aproximativ la jumătate față de acum patru ani, iar la boabe soia prețul era cu aproape 50% mai ridicat decât în prezent.

Mulți fermieri sunt afectați acum de lipsa veniturilor pentru a absorbi majorarea semnificativă a prețurilor îngrășămintelor.

Îngrășămintele pe bază de azot trebuie aplicate în fiecare sezon pentru multe recolte și influențează direct randamentele anuale și parametrii de calitate. Fermierii pot reducerea folosirea altor nutrienți, cum ar fi fosfat și potasiu, fără pierderi imediat de randamente.

Dar problemele de pe piața fosfatului s-ar putea extinde, pe fondul restricționării exporturilor Chinei, care coincide cu perturbarea aprovizionării cu sulf și amoniac, determinându-i pe unii fermieri să reducă cantitatea folosită, ceea ce va duce la scăderea randamentului culturilor, a apreciat Andy Jung de la compania americană de îngrășăminte Mosaic.

O producție de cel puțin două milioane de tone de uree s-a pierdut de la începutul conflictului, susține Sarah Marlow de la firma Argus, în urma închiderii unităților din Orientul Mijlociu India, Bangladesh și Rusia.

Mulți fermieri mai au stocuri de îngrășăminte, iar recoltele record de anul trecut au majorat stocurile de cereale pe pla global. Astfel, impactul imediat al actualei crize asupra aprovizionării globale cu alimente ar putea fi limitat.

Unele organisme din domeniul agriculturii, inclusiv Consiliul internațional al cerealelor, și-au redus previziunile privind recoltele viitoare.

Australia ar putea oferi indicii timpurii privind impactul acestor evoluții asupra producției de cereale. În statul Australia de Vest, un grup agricol se așteaptă acum ca zona plantată cu grâu să scadă cu 14%, din cauza situației îngrășămintelor. Fermierii care încă cultivă grâu ar putea reduce cantitatea de îngrășăminte aplicată.

Și în Brazilia, cel mai mare exportator mondial de soia boabe, analiștii se așteaptă ca fermierii să folosească o cantitate mai scăzută de îngrășăminte și să prefere produse mai slabe calitativ, cum ar fi sulfatul de amoniu.

În Europa, deciziile privind plantările de primăvară indică suprafețe mai reduse pentru porumb în țări cum ar fi Franța, în timp ce reducerea aplicării de azot ar putea afecta recolta de grâu din acest acest an, avertizează analiștii.

Dar cele mai mari riscuri vor apărea în timpul sezonului de plantare din toamnă, când fermierii europeni ar putea reduce suprafața cultivată cu cereale.