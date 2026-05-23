Consiliul UE a suspendat tarifele vamale la anumite îngrășăminte timp de un an

Consiliul Uniunii Europene a decis vineri să suspende, timp de un an, tarifele vamale pentru principalele îngrășăminte pe bază de azot utilizate în producția agricolă din UE, inclusiv pentru inputuri precum ureea și amoniacul, informează un comunicat de presă al președinției cipriote.
Măsura își propune să reducă costurile pentru fermierii și industria îngrășămintelor din UE, care vor economisi aproximativ 60 de milioane de euro de pe urma diminuării taxelor la importuri. De asemenea, va reduce dependența UE de Rusia și Belarus pentru îngrășăminte și va contribui la construirea unei rețele comerciale mai diversificate în acest domeniu.
”Decizia de astăzi oferă fermierilor europeni un acces mai bun la aprovizionare cu îngrășăminte accesibile și fiabile, o veste bună atât pentru sectorul agricol, cât și pentru consumatorii din UE. În același timp, ne îndepărtăm rapid de produsele din Rusia și Belarus și construim lanțuri de aprovizionare și parteneriate mai rezistente la nivel global”, a declarat ministrul cipriot al Finanțelor, Makis Keravnos.
Suspendarea se va aplica numai produselor care nu sunt deja importate în UE fără taxe vamale din țări care au acces preferențial în cadrul tarifelor națiunii celei mai favorizate (MFN). Totuși, pentru a ține cont și de interesele producătorilor din UE, măsura este limitată la o cotă de mărfuri egală cu volumul importurilor MFN în 2024, plus 20% din volumele importate din Rusia și Belarus în același an.
UE a decis că suspendarea nu se va aplica produselor importate din Rusia din cauza războiului de agresiune împotriva Ucrainei. De asemenea, nu se va aplica nici produselor importate din Belarus, având în vedere sprijinul acordat Rusiei de această țară precum și ignorarea dreptului internațional, a libertăților fundamentale și a drepturilor omului.
Măsura va intra în vigoare a doua zi după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE.