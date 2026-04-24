Reforma legii salarizării reprezintă o provocare pentru Guvern pentru că trebuie să rezolve problema de echitate în sistemul public de salarizare fără să compromită stabilitatea finanțelor publice, a afirmat, joi, Florin Alexandru Zaharia, secretar de stat la Ministerul Finanțelor, la un eveniment de specialitate.

”Avem niște provocări în față și aș vrea să le menționez și cred că este important. Mediul de afaceri trebuie să fie atent la acest lucru și statul să fie foarte prudent. Avem reforma legii salarizării, este o reformă care se află în PNRR și ca și reforma pensiilor are cumva o mai mare greutate în politica fiscal-bugetară. Și ce vreau să spun este că dacă cumva în situația anului 2025 am ajuns pentru că am avut politici care nu au fost acoperite bugetar, cred că e important să folosim acest cuvânt sau această șansă de a face o reformă ca să reașezăm într-adevăr lucrurile într-o zonă care să ne mențină în trendul de reducere a deficitului bugetar. Și aici guvernul are o provocare. Trebuie să rezolve problema de echitate în sistemul public de salarizare fără să compromită în continuare stabilitatea finanțelor publice, întrucât costul corectării acestor inechități din grilele salariale este unul ridicat. Și aici este o provocare pe care guvernul o are și este nevoie de o aliniere politică asupra acestui subiect. Și acesta este unul din exemplele la care trebuie să fim atenți”, a declarat Florin Alexandru Zaharia, la evenimentul Profit.Ro IMM – Provocări pentru antreprenorii mici și mijlocii într-un mediu plin de incertitudini – Ediția a VI-a.

El a menționat că rezultatul ajustării fiscal-bugetare în termen de reducere a cheltuielilor curente este un aspect confirmat de către guvern, iar tendința va continua până în luna august, acela fiind momentul când cheltuielile de personal vor ajunge la același nivel.

”Dar un lucru important pe care cred că guvernul l-a demonstrat și e foarte important pentru starea de fapta economiei, și cred că spre asta s-a uitat și Comisia Europeană, s-au uitat și investitorii, este că am reușit această ajustare fără să compromitem investițiile publice. România a reușit cea mai mare ajustare a deficitului bugetar cu o creștere a nivelului investițiilor publice. Și bineînțeles, asta se datorează accesului la finanțările europene. Și întăresc din nou nevoia de concentrare a tuturor partenerilor instituționali ai noștri, a tuturor ministerelor și a tuturor responsabililor de implementare a proiectelor, a autorităților publice, locale, a beneficiarilor privați, de nevoia aceasta de a livra rezultate până la jumătatea acestui an. Cheia dezvoltării și relansării economiei stă în acest lucru. În completare, bineînțeles, guvernul a venit cu măsuri de relansare economică pe care le-am văzut, pe care le așteptăm. Sunt scheme de ajutor de stat care urmează să fie lansate, programe de garantare care urmează să fie implementate, dar toate acestea trebuie să rămână sub auspiciul disciplinei bugetare”, a mai spus Florin Alexandru Zaharia.