Registrul Auto Român vrea să cumpere piese și accesorii pentru fotocopiatoare cu până la 16 milioane lei

Registrul Auto Român (RAR) intenționează să cumpere piese și accesorii de fotocopiatoare, valoarea totală estimată a contractului fiind între 13,3 milioane lei și 16,3 milioane lei, potrivit unui anunț de participare postat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

‘Obiectul acordului-cadru constă în achiziționarea de consumabile pentru tehnica de calcul și livrarea acestora în reprezentanțele Registrului Auto Român-RA, achiziție care se realizează din fonduri proprii.’, se menționează în anunț.

Criteriul de atribuire al contractului este ‘cel mai bun raport calitate-preț’, tipul procedurii licitație deschisă, iar termenul-limită pentru primirea ofertelor este 1 octombrie 2025, ora 15:00. Achiziția implică încheierea unui acord-cadru, contractul urmând să fie încheiat pe o perioadă de 36 de luni.

Registrul Auto Român este organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) ca autoritate competentă în domeniul vehiculelor rutiere, siguranței rutiere, protecției mediului înconjurător și asigurării calității.