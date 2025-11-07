Renault a lansat versiunea electrică a Twingo

Renault a prezentat joi noua mașină electrică Twingo, menită să ajute compania franceză să concureze mai bine cu vehiculele electrice (EV) accesibile ale producătorilor auto chinezi, transmite Reuters.

Renault caută să profite de pe urma celebrului nume al modelului, al cărui preț țintă este de sub 20.000 euro (23.000 dolari).

Nissan, partenerul de alianță al Renault, va avea o versiune a Twingo, iar marca low-cost Dacia va vinde de asemenea una, la un preț de sub 18.000 euro, a anunțat producătorul auto francez.

Mașina mică de oraș Twingo, dezvoltată în doi ani prin folosirea unei echipe de ingineri în China, va fi fabricată în Slovenia, va fi disponibilă în patru culori și va fi vândută de la începutul lui 2026. Noul Twingo încă păstrează aspectul predecesorului său din 1992 și farurile rotunde distinctive, cea mai recentă relansare a celor mai bine vândute modele clasice ale Renault, care au fost parte din strategia fostului director general Luca de Meo – începând cu Renault 5, care a fost urmat de Renault 4.

François Provost, care din 31 iulie este noul director general, intenționează în următorii ani să realizeze un ritm susținut al lansărilor de modele noi, dar nu a precizat dacă această strategie va include relansarea unor modele celebre.

În ultimele trei decenii, Renault a vândut peste 4,1 milioane de mașini Twingo în 25 de țări. Dar piața mașinilor mici s-a redus considerabil în Europa, marjele de profit fiind prea reduse pentru producătorii auto de pe continent.

Comisia Europeană ia în considerare noi reglementări pentru a revitaliza această categorie de mașini.

Pentru a accelera timpul de dezvoltare și a reduce costurile, Renault a realizat designul pentru noul Twingo în Franța, dar l-a dezvoltat la centrul său din Shanghai.

Mașina este asamblată în Europa, folosind bateriile accesibile LFP de la grupul chinez CATL, a precizat Renault.