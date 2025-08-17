Retailerii trebuie să adopte noi modelele de business pentru a stimula creșterea în actualul context economic dificil, arată un studiu realizat de EY și World Retail Congress (WRC), care analizează reziliența sectorului de retail și perspectivele sale de creștere.

Studiul evidențiază reziliența acestui sector, care a făcut față cu succes unor perturbări numeroase de-a lungul ultimelor decenii, printre care explozia cumpărăturilor online, apariția telefoanelor inteligente, rețelele de socializare, crizele financiare, pandemia globală, perturbările lanțurilor de aprovizionare, instabilitatea geopolitică și inflația. În pofida acestor provocări, capitalizarea bursieră a primilor 20 de retaileri la nivel mondial s-a triplat, demonstrând capacitatea sectorului de a se adapta și de a se dezvolta într-un mod sustenabil, relevă studiul citat.

Astfel, liderii din retailul global au identificat șase domenii prioritare pentru accelerarea creșterii. Primul dintre acestea se referă la valorificarea activelor existente pentru a oferi servicii B2B. ‘Retailerii conștientizează potențialul neexploatat al infrastructurii, competențelor și bazei lor de clienți și investesc în aceste capacități pentru a avea acces la oportunități de creștere a veniturilor la nivelul întregului lanț de aprovizionare’, menționează autorii studiului.

Cel de-ai doilea domeniu vizează remodelarea spațiilor fizice și digitale pentru a furniza mai multe oferte bazate pe servicii. Deși vânzările online continuă să crească, magazinele fizice joacă în continuare un rol esențial în obținerea de venituri. ‘Regândirea magazinelor și cuantificarea reală a performanțelor acestora dintr-o perspectivă ‘multi-canal’ vor deveni mai importante. Există retaileri care transformă spațiile comerciale în centre comunitare sau în puncte de ridicare a comenzilor online sau care testează servicii de închiriere, revânzare și reparații și altele. În domeniul alimentar și cel farmaceutic, integrarea serviciilor de sănătate, cum ar fi clinici medicale și programe de wellness în incinta magazinelor, oferă oportunități suplimentare pentru a răspunde evoluției nevoilor consumatorilor’, se menționează în studiul realizat de EY și WRC.

În ceea ce privește restructurarea activității economice prin cedări de active și achiziții strategice, pentru a îmbunătăți performanța, studiul EY CEO Confidence Index a relevat că se acordă o atenție semnificativă optimizării portofoliilor și restructurării cu scopul de a reduce costurile și de a disponibiliza capital pentru investiții în dezvoltare. Astfel, 49% dintre directorii generali din retail intenționează să cedeze active cu performanțe slabe, problematice sau neesențiale în următoarele 12 luni.

Studiul a mai arătat că fuziunile și achizițiile vor juca un rol cheie în acest an, deși există probabilitatea ca activitatea să încetinească. 58% dintre directorii generali din retail plănuiesc fuziuni și achiziții în următoarele 12 luni, în principal pentru a avea acces la noi tehnologii (37%), la noi capacități (35%) și la posibilități de integrare pe verticală (35%).

Adoptarea tehnologiei pentru a spori eficiența, pentru a îmbunătăți experiența clienților și pentru a susține noi modele de afaceri este un alt domeniu prioritar identificat de autorii studiului. ‘Tehnologia stă la baza majorității eforturilor retailerilor de a-și proteja marja de profit și de a stimula creșterea. Tehnologia va reprezenta, probabil, categoria de cheltuieli cel mai puternic protejată în bugetele din retail. Inteligența artificială va juca un rol central în investițiile în tehnologie, aplicațiile acesteia fiind împărțite între integrarea inteligenței artificiale în infrastructura existentă și explorarea de noi inițiative în diverse ramuri ale acestei tehnologii’, apreciază realizatorii studiului.

De asemenea, este nevoie de investiții pentru dezvoltarea unor oferte complet noi. Retailerii pot valorifica activele existente și pot face investiții care să permită extinderea sau reorientarea către sectoare complet noi. Intrarea în domenii precum tehnologie, media, sănătate, imobiliare sau servicii financiare ar putea deschide noi direcții de creștere.

Nu în ultimul rând, explorarea parteneriatelor pentru a susține noi modele de afaceri și pentru a ameliora modelele operaționale reprezintă un alt domeniu prioritar pentru accelerarea creșterii. Companiile care operează platforme online pentru comandarea și livrarea de mâncare, care inițial și-au construit activitatea în jurul livrărilor de mâncare de la restaurante, pătrund acum agresiv în domeniul alimentar, al magazinelor de proximitate și în alte categorii ale comerțului cu amănuntul, valorificându-și infrastructura logistică și tehnologică, pentru a își diversifica sursele de venit și pentru a răspunde evoluției cererii din partea consumatorilor.

‘În pofida incertitudinilor tot mai mari, schimbarea aduce și oportunități, iar comercianții trebuie să dea dovadă de curaj. Privind înapoi la problemele depășite împreună în ultimul deceniu și ascultându-i pe liderii din acest domeniu care au fost intervievați pentru acest raport, am fost impresionată de optimismul, reziliența și capacitatea de inovare care definesc acest sector’, afirmă Malin Andree, lider EY Global, EMEIA and Nordics Retail.

La rândul său, Ian McGarrigle, președintele World Retail Congress, consideră că retailerii de top au depășit constant așteptările pieței prin investiții în noi strategii de afaceri și explorează modele de afaceri alternative, precum servicii de revânzare, închiriere, reparații, abonamente, servicii de sănătate, media și logistică. ‘Totuși, aceste modele se confruntă cu provocări legate de dimensionare și de generarea unor venituri semnificative comparativ cu activitățile de comerț tradiționale. Principalii factori care le afectează succesul sunt timpul și banii. Marii comercianți cu amănuntul au înregistrat unele succese, însă veniturile din aceste modele noi rămân relativ mici. Accentul ar trebui să fie pus pe profitabilitate și creștere, întrucât noile surse de venit înregistrează o creștere mai rapidă și au un potențial mai mare. Comercianții trebuie să acționeze progresiv pentru a își dezvolta capacitățile, valorificând datele despre clienți și integrând treptat noile modele, pentru a produce creștere și profit pe un termen de cinci sau zece ani’, atrage atenția președintele World Retail Congress.

Studiul bianual EY Future Consumer Index, din februarie 2025, a sondat 20.235 de consumatori din 26 de țări pentru a monitoriza evoluția în timp a atitudinii și comportamentelor consumatorilor din întreaga lume. Studiul trimestrial CEO Outlook Survey, realizat de EY-Parthenon, din aprilie 2025, a colectat perspectivele a 1.200 de directori generali din întreaga lume, printre care 100 de lideri din sectorul bunurilor de larg consum ambalate și 90 lideri din retail, pentru a evalua gradul de încredere al acestora cu privire la sector, precum și prioritățile strategice, riscurile, oportunitățile și tendințele emergente.

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 392.995 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 51,2 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2024. Prezentă în România încă din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste 1.000 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale.

Înființat în 2007, World Retail Congress este o platformă globală care reunește liderii, actorii interesați, consultanții și liderii de opinie din sectorul retail cu scopul de a crea legături și soluții și de a stimula progresul în acest domeniu.