Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au urcat la 64,86 miliarde de euro, la 31 august 2026

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României se situau, la 31 august 2026, la nivelul de 64,865 miliarde de euro, în urcare cu 1,635 miliarde de euro de euro față de nivelul de 63,230 miliarde de euro consemnat la 31 iulie 2026, potrivit datelor publicate de banca centrală.

În cursul lunii au avut loc intrări de 4,487 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv prefinanțarea din împrumutul SAFE acordat de Comisia Europeană în sumă de aproximativ 2,500 miliarde euro); alimentarea contului Comisiei Europene și altele.

De asemenea, au avut loc ieșiri de 2,852 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ 1,468 miliarde euro) și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 12,762 miliarde euro.

Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 31 august 2026 au fost de 77,627 miliarde euro, față de 74,972 miliarde euro la 31 iulie 2026.

Plățile scadente în luna septembrie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează circa 2,684 miliarde euro.