Riscurile climatice amenință ratingurile suverane ale câtorva zeci de țări

Țările care poluează cel mai puțin sunt printre cele mai vulnerabile la dezastre climatice și se confruntă cu cele mai mari bariere în a obține finanțarea de care au nevoie pentru a se proteja, și pe măsură ce impactul climatic se agravează, datoriile deja mari, costurile financiare și ratingurile suverane slabe ar putea da naștere unui ‘cerc vicios’ pentru țările în curs de dezvoltare, conform unui nou studiu Fitch, transmite Bloomberg.

Recent, Fitch Ratings a publicat o analiză care sugerează că țările mici predispuse la fenomene meteorologice extreme și țările exportatoare de combustibili fosili s-ar putea confrunta cu cele mai mari riscuri la adresa ratingului suveran din cauza schimbărilor climatice în următorii ani.

Un nou instrument de analiză evaluează creditul suveran pe o scară de 100 de puncte, atât pe baza riscurilor fizice, cât și a ‘riscurile de tranziție’ sau a sensibilității economice la scăderea utilizării combustibililor fosili și la costurile ridicate ale tehnologiilor curate. Din cele 119 țări analizate până în 2050, 60 au avut scoruri suficient de mari pentru a sugera că erau expuse riscului unei retrogradări a ratingului până în 2050, conform raportului Fitch. Acest lucru ar îngreuna împrumuturile pentru finanțarea proiectelor care protejează împotriva schimbărilor climatice și accelerează tranziția energetică.

Potrivit autorilor raportului, toate țările s-ar putea confrunta cu unele costuri suplimentare asociate cu tranziția către energie curată și cu impactul fizic. ‘Credem că acest lucru este în concordanță cu opinia științifică generală conform căreia riscul climatic este un motiv de preocupare globală semnificativă’, scriu analiștii de la Fitch.

Mai multe țări, inclusiv Bahamas, Jamaica și Filipine, se confruntă cu una dintre cele mai mari presiuni din partea riscului fizic asupra ratingului până în 2050, conform analizei Fitch. Aceste trei țări au fost lovite de cicloane devastatoare în ultimii ani.

Noul instrument elaborat de Fitch ‘reprezintă un progres important în identificarea factorilor de risc climatic monitorizați de agențiile de rating’, a declarat June Choi, doctorand la Universitatea Stanford și autoare a unui studiu separat despre relația dintre fenomenele meteo extreme și riscurile la adresa ratingului de țară. Potrivit cercetătoarei, identificarea riscurilor viitoare este esențială, dar la fel de important este și ca agențiile să precizeze ce fel de adaptări reduc riscurile.

Luna trecută, Choi și colegii săi de la Stanford au publicat o analiză preliminară care arată că există o asociere puternică între expunerea țărilor la furtuni tropicale și probabilitatea de a avea un rating suveran din zona calificativelor speculative. Chiar dacă analiza nu a fost evaluată în sistem peer review, ea sa adaugă dovezilor din ce în ce mai numeroase privind legătura între impactul climatic și riscurile la adresa ratingului de țară.