Numărul prosumatorilor din România a crescut semnificativ în ultimii ani, fiind estimat să ajungă la 400.000, până la finele anului 2026, această evoluție aducând noi oportunități pentru producția de energie regenerabilă, dar și provocări pentru rețelele electrice de distribuție, care trebuie adaptate pentru a integra eficient volume tot mai mari de energie produsă local, conform unui raport realizat de Energy Policy Group.

‘Numărul prosumatorilor din România a crescut semnificativ în ultimii ani: de la 289 de prosumatori cu o putere instalată de circa 2,5 MW la sfârșitul anului 2019, la un nivel estimat de peste 400.000 până la sfârșitul anului 2026, cu o capacitate instalată totală de peste 4,4 GW. Această evoluție aduce noi oportunități pentru producția de energie regenerabilă, dar și provocări pentru rețelele electrice de distribuție, care trebuie adaptate pentru a integra eficient volume tot mai mari de energie produsă local’, se arată în document.

Studiul evidențiază necesitatea unei abordări care să combine investițiile în modernizarea rețelelor cu măsuri de monitorizare, reglaj al tensiunii, gestionare a injecțiilor și utilizare a flexibilității, inspirate din practicile europene.

‘Pe baza analizelor realizate, am identificat mai multe direcții prioritare pentru integrarea eficientă a prosumatorilor în rețelele electrice din România. Acestea vizează introducerea mecanismelor de racordare flexibilă, inclusiv prin limitarea puterii injectate în rețea, valorificarea funcționalităților avansate ale invertoarelor fotovoltaice (unde este posibil), dezvoltarea infrastructurii de monitorizare și digitalizare a rețelelor de joasă tensiune, precum și crearea cadrului necesar pentru achiziția de servicii de flexibilitate de către operatorii de distribuție. Totodată, mecanismele tarifare trebuie adaptate pentru o distribuire mai echitabilă a costurilor de rețea’, a declarat Alexandru Ciocan, unul dintre autorii studiului.

Potrivit acestuia, implementarea acestor măsuri necesită o coordonare mai bună între Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, operatorii de distribuție, Transelectrica și autoritățile responsabile de politicile energetice. În același timp, este necesară adaptarea cadrului de reglementare pentru a permite utilizarea unor soluții tehnice și economice care să reducă presiunea asupra infrastructurii existente, toate acestea fără a limita nejustificat dezvoltarea prosumatorilor.

Astfel, studiul semnalează că majorarea rapidă a numărului de prosumatori modifică modul de funcționare a rețelelor de distribuție. Depășirea pragului de 4 GW de capacitate fotovoltaică instalată de prosumatori la mijlocul anului 2026 evidențiază amploarea dezvoltării producției descentralizate în România și, în absența unor măsuri adecvate de monitorizare, gestionare și adaptare a rețelelor, această evoluție poate accentua problemele de tensiune, poate determina inversarea fluxurilor de putere și poate limita integrarea unor noi capacități/prosumatori.

‘Integrarea prosumatorilor generează provocări tehnice similare în România și în alte state europene, însă amploarea acestora diferă în funcție de caracteristicile rețelelor. Experiența Germaniei, Olandei și Poloniei, dar și analizele realizate de Distribuție Oltenia și Delgaz Grid la nivel național arată importanța adaptării modului de operare a rețelelor și a cadrului de reglementare. Măsurile trebuie adaptate specificului rețelelor de distribuție și gradului de integrare a prosumatorilor’, se arată în raport.

Acesta subliniază că modernizarea infrastructurii trebuie să includă și soluții de gestionare activă a rețelelor. Literatura de specialitate evidențiază că investițiile de tip convențional, precum înlocuirea conductoarelor și modernizarea posturilor de transformare, trebuie corelate cu măsuri de monitorizare și reglare a tensiunii, utilizarea sistemelor de stocare și introducerea graduală a mecanismelor de gestionare a injecțiilor de energie în rețea.

Creșterea observabilității și controlabilității rețelelor de distribuție este o condiție pentru integrarea eficientă a producției descentralizate, mai menționează sursa citată. Recomandările ACER și CEER privind dezvoltarea rețelelor de distribuție accentuează importanța digitalizării, a accesului la date și a flexibilității. În România, extinderea sistemelor de măsurare inteligentă și a capacităților de monitorizare a rețelelor de joasă tensiune va permite identificarea mai precisă a constrângerilor și fundamentarea intervențiilor tehnice.

Totodată, se mai arată în raport, gestionarea injecțiilor de energie contribuie la utilizarea mai eficientă a infrastructurii. Experiența internațională indică posibilitatea utilizării limitelor statice/ dinamice ale puterii injectate, precum și a funcționalităților avansate ale invertoarelor. Aceste mecanisme pot facilita integrarea unor capacități suplimentare de producție, fără a elimina necesitatea investițiilor în rețele. Implementarea lor presupune stabilirea unor condiții transparente de aplicare și a unor cerințe tehnice standardizate.

La rândul lor, sistemele de stocare pot reduce solicitările asupra rețelelor, dar beneficiile lor depind de dimensionare și de strategia de operare.

‘Literatura academică și analizele tehnice arată că bateriile contribuie la creșterea autoconsumului și la reducerea injecțiilor în perioadele cu producție fotovoltaică ridicată. Totuși, efectele asupra tensiunii și a fluxurilor de energie depind de amplasarea sistemelor stocare, de capacitatea instalată și de rata de încărcare și descărcare – Adaptarea rapidă a cadrului de reglementare este necesară pentru a facilita integrarea de noi prosumatori în rețelele de distribuție. Mecanismele de gestionare a injecțiilor de energie, valorificarea flexibilității și dezvoltarea unor structuri tarifare stimulative pentru adaptarea consumului la perioadele de producție fotovoltaică presupun intervenții atât la nivelul reglementării rețelelor, cât și al pieței de furnizare a energiei electrice. Întârzierea acestor măsuri poate accentua constrângerile tehnice existente și limita capacitatea rețelelor de a integra noi prosumatori’, se precizează în document.

Raportul ‘Dezvoltarea prosumatorilor în România: provocări și direcții de acțiune’, a fost realizat de Alexandru Chivu, Alexandru Ciocan și Radu Dudău.