Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, recomandă amânarea celei de-a doua rectificări bugetare până când vor exista date clare privind sumele care urmează să fie încasate în baza cererii de plată numărul 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care este importantă respectarea țintei de deficit bugetar din acest an.

‘Atâta timp cât nu avem o sumă precisă, despre care să știm în privința banilor care se rambursează din cererea 6, cred că ar fi imprudent să continuăm cu a doua rectificare. (…) Cel puțin recomandarea noastră este să nu continuăm atâta timp cât nu avem niște cifre clare pentru cererea 6, pentru că atunci inducem și mai multe incertitudini legate de cum închidem luna decembrie’, a afirmat Nazare, cu prilejul prezentării raportului privind competitivitatea României, elaborat sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta, în cadrul unui eveniment găzduit de Banca Națională a României.

Ministrul Finanțelor a precizat că decizia va fi luată în urma unei discuții în Guvern.

‘Eu doar v-am prezentat punctul nostru de vedere. Bineînțeles că primul ministru va lua o decizie, vom avea o discuție în Guvern. Nu știu, poate că reușim să obținem sau apar într-un timp foarte scurt aceste cifre legate de absorbția din cererea 6, dar, cel puțin din partea Ministerului de Finanțe, absența lor ar induce foarte multe incertitudini’, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, solicitările de fonduri pentru cea de-a doua rectificare bugetară sunt foarte mari.

‘Vă dați seama că, dacă la ultima rectificare au fost 60 de miliarde, tot în această zonă, sunt foarte mari solicitări. Întrebarea este: atâta timp cât noi nu știm pe câți bani ne vom baza în decembrie, ar fi prudent să distribuim sume de cheltuit care se vor cheltui în următoarele săptămâni, fără să știm exact cât încasăm la finalul anului? Deci aceasta este, în esență, întrebarea și, bineînțeles, că va fi o decizie politică în Guvern’, a susținut Nazare.

Ministrul Finanțelor a atras atenția că România se confruntă cu alte tipuri de constrângeri, în condițiile în care datoria publică a depășit 60% din PIB, acesta fiind unul dintre subiectele care vor fi abordate în discuțiile cu misiunea tehnică a Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene (DG ECFIN), așteptată joi la București.

În ceea ce privește bugetul pentru anul viitor, ministrul a subliniat importanța credibilității măsurilor pe baza cărora va fi realizată ajustarea bugetară.

‘Avem contact și suntem în legătură cu misiuni tehnice ale FMI în mod curent. Am discutat cu domnul director adjunct Berger când a fost la București. Am luat în calcul bineînțeles analizele pe care FMI ni le-a prezentat. O să avem o misiune inclusiv din partea ECFIN la București, joi, o misiune tehnică în care discutăm proiecțiile pe anul viitor. Și, într-adevăr, trebuie să proiectăm o ajustare spre 1% din PIB pentru a putea atinge ținta din 2027. Depinde de noi cum și cât de credibili prezentăm măsurile care construiesc această ajustare’, a mai spus Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a participat, marți, la prezentarea raportului ‘Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook’, realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, sub coordonarea fostului prim-ministru italian Enrico Letta, la inițiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation).