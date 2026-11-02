Rogobete: Începe o săptămână intensă, cu întâlniri și decizii importante pentru pacienți și personalul medical

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că se va întâlni săptămâna viitoare cu reprezentanți ai medicilor rezidenți, ai sindicatelor din sănătate, dar și cu producători de medicamente care dețin fabrici în România și va vizita șantierul Centrului de Mari Arși pentru Copii de la Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’ din București.

”O nouă săptămână, noi provocări și aceeași responsabilitate: să construim un sistem de sănătate mai bun, prin dialog, echilibru și fapte concrete! Începe o săptămână intensă la Ministerul Sănătății, cu întâlniri și decizii importante pentru pacienți, personalul medical și viitorul sistemului sanitar”, a scris el duminică, pe Facebook.

* Medicii rezidenți

”Mă voi întâlni cu reprezentanții medicilor rezidenți din România. Vreau să le ascult problemele, propunerile și soluțiile. Avem obligația să îi respectăm, să îi susținem și să le oferim perspective reale pentru o carieră medicală în România”, a spus ministrul.

* Investițiile în spitale

”Voi merge pe șantierul Centrului de Mari Arși pentru Copii de la Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’ din București. Totodată, voi avea o întâlnire oficială cu reprezentanții Băncii Mondiale pentru evaluarea stadiului proiectelor de infrastructură medicală realizate prin acest parteneriat”, a arătat Rogobete.

* Industria farmaceutică românească

”Mă voi întâlni cu reprezentanții producătorilor de medicamente care dețin fabrici în România. Inovația, dezvoltarea producției locale și securitatea aprovizionării cu medicamente sunt esențiale atât pentru sănătatea oamenilor, cât și pentru economia României”, a menționat ministrul Sănătății.

* Dialogul social

”Voi avea întâlniri cu reprezentanții sindicatelor din sănătate. Problemele personalului medical trebuie discutate deschis, cu respect și cu dorința reală de a găsi soluții. Cred în dialog, în echilibru și în puterea de a construi împreună. Schimbările durabile nu se fac prin conflicte, ci prin muncă, responsabilitate și respect reciproc”, a afirmat Alexandru Rogobete.

* Iar vineri va fi o zi cu totul specială, a anunțat ministrul. ”O zi importantă pentru sistemul de sănătate din România. Nu vă spun mai multe acum. Ne auzim vineri și veți înțelege de ce!”, a transmis Rogobete.