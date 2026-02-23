România, cel mai mic cost de finanțare din ultimii 2 ani la împrumurile în lei pe termen lung

Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30%, cel mai mic cost de finanțare din ultimii doi ani, iar la volumele mari de finanțare ale statului, aceste diferențe se traduc în economii consistente pentru buget, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Un indicator important pentru stabilitatea economică a României este costul la care statul se împrumută pe termen lung. La maturitatea de 10 ani, dobânda este cu 2 puncte procentuale sub nivelul maxim atins în luna mai a anului trecut. Concret, dacă statul se împrumuta anul trecut la 8,35% acum, prin coborârea la pragul de 6,30%, pentru fiecare miliard de lei împrumutat economisim aproximativ 20 de milioane de lei pe an. La volumele mari de finanțare ale statului, aceste diferențe se traduc în economii consistente pentru buget, pe care le folosim pentru alte cheltuieli prioritare’, a scris ministrul, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

El a amintit că, la prima rectificare bugetară de anul trecut, 12 miliarde de lei au mers exclusiv către plata dobânzilor, o sumă pe care o consideră enormă și care ar fi putut fi investită în proiecte din infrastructură, sănătate sau educație.

‘În total, în 2025, cheltuielile cu dobânzile au însumat aproximativ 50,5 miliarde de lei – vorbim despre sume imense care, din cauza gestionării neeficiente a finanțelor publice în anii anteriori, nu merg azi în investiții, ci acoperă costuri ale finanțării acumulate din trecut. Astăzi, scăderea dobânzilor este un indicator clar că direcția în care mergem este cea corectă’, a subliniat Nazare.

Potrivit acestuia, fiecare punct procentual câștigat la dobânda împrumuturilor în lei pe termen lung înseamnă o presiune mai mică asupra bugetului public și mai multe resurse disponibile pentru investiții. În același timp, arată și încrederea crescută a investitorilor în România și în modul în care sunt gestionate finanțele publice.

Ministerul Finanțelor (MF) a împrumutat, luni, 863 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 92 de luni, la un randament mediu de 6,28% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).