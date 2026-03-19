România este puțin peste media UE la ponderea surselor regenerabile în producția de electricitate

Anul trecut, 47,3% din energia electrică produsă în Uniunea Europeană a provenit din surse regenerabile, o ușoară creștere față de 2024, când ponderea a fost de 47,2%, arată datele publicate joi de Eurostat.

Energia eoliană a fost principala sursă de energie electrică regenerabilă în UE, reprezentând 37,5% din total. Energia fotovoltaică s-a clasat pe locul al doilea, cu 27,5%, urmată de energia hidroelectrică cu 25,9%. Restul energiei electrice regenerabile a provenit din combustibili regenerabili (8,5%) și din surse geotermale și alte surse de energie (0,5%).

Comparativ cu 2024, energia fotovoltaică a fost sursa cu cea mai rapidă creștere, cu un avans de 24,6% în 2025. În schimb, producția de energie electrică în hidrocentrale a scăzut cu 11,8%.

În rândul statelor membre UE, cea mai mare pondere a surselor regenerabile în producția de energie electrică a fost înregistrată anul trecut în Danemarca (92,4%, în mare parte energie eoliană), Austria (83,1%, în mare parte hidro) și Portugalia (82,9%, în mare parte hidro și eoliană). Pe locurile următoare se situează: Croația, Letonia, Suedia, Lituania, Estonia, Luxemburg, Finlanda, Germania, Spania și România (puțin sub 50%).

La polul opus, cele mai mici ponderi ale surselor regenerabile în producția de energie electrică au fost înregistrate în Malta (16,2%), Cehia (16,6%) și Slovacia (17,8%).