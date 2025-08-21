România, în top 3 țări cu cea mai rapidă creștere din Europa la vânzările de biciclete

Potrivit Decathlon, cel mai mare retailer european de articole sportive, România se menține în top 3 piețe cu cea mai rapidă creștere a vânzărilor de biciclete din Europa în ultimii trei ani. Evoluția se datorează atât interesului crescut pentru bicicletele destinate copiilor, cât și creșterii accelerate a segmentului pentru adulți, în special al bicicletelor electrice.

Conform datelor retailerului, segmentul bicicletelor pentru copii rămâne cel mai important, susținut de interesul ridicat al părinților de a-i învăța pe cei mici să pedaleze. Modelele pentru copii, inclusiv cele tranzacționate prin programul de Buy Back, se află detașat pe primul loc la numărul de unități vândute. Din perspectiva cifrei de afaceri, piața este echilibrată între bicicletele pentru copii și cele pentru adulți, cu mențiunea că, în ultimii ani, segmentul dedicat adulților a înregistrat o creștere constantă a interesului.

Aproape 1 din 3 biciclete vândute de Decathlon ajunge la un client din București – Ilfov, regiune care generează cea mai mare parte din vânzări. Capitala este urmată de Timișoara, oraș cu inițiative consistente pentru mobilitatea urbană, iar pe următoarele poziții se clasează Cluj, Brașov și Constanța.

Deși MTB-urile domină încă preferințele românilor datorită versatilității lor, tot mai mulți clienți se orientează către biciclete de șosea, gravel și, mai ales, electrice. Segmentul bicicletelor electrice a înregistrat o creștere de peste 40% față de anul anterior, după ce, în urmă cu doi ani, vânzările s-au dublat.

Cât investesc românii într-o bicicletă

La prima achiziție, românii investesc, în medie, între 1.000 și 1.200 RON pentru o bicicletă de copii, iar în cazul modelelor premium din aluminiu, suma poate ajunge la 2.000 RON. Pentru produsele resigilate din programul Buy Back, costul scade chiar și la jumătate. În ceea ce privește bicicletele pentru adulți, valoarea medie a primei achiziții se situează între 1.200 și 1.500 RON, însă segmentul modelelor de șosea, gravel sau XC cu cadru din carbon – cu prețuri de peste 5.000 RON – câștigă tot mai multă popularitate.

Majoritatea clienților vin deja documentați, unul din trei pregătindu-și vizita în magazin după ce verifică detaliile pe site-ul Decathlon.

„Tehnologizarea avansată și diversificarea ofertei de biciclete electrice creează premisele pentru dezvoltarea pieței de ciclism. Ne așteptăm ca, în anii următori, consumul să fie tot mai mult orientat spre raportul dintre preț și valoare, nu doar pe decizia de moment.”, a declarat Bogdan Iscu, Director Comercial Sport, Decathlon România.

Ce caută românii la o bicicletă

Prețul accesibil, credibilitatea brandului și funcționalitățile sunt principalele criterii care influențează alegerea unei biciclete. Clienții apreciază în mod special garanția, accesul facil la reparații în service-urile Decathlon, dar și faptul că brandurile proprii sunt validate în competițiile internaționale de către echipele de elită susținute de retailer.

Cele mai frecvente achiziții asociate unei biciclete sunt căștile, mănușile, ochelarii, soluțiile de hidratare, piesele de schimb și apărătorile de noroi – investiții esențiale pentru siguranță și confort.

În ceea ce privește serviciile post-vânzare, în atelierele de service Decathlon, cele mai solicitate intervenții sunt schimbarea camerei și/sau a cauciucurilor, reviziile integrale – prin care sunt verificate toate aspectele funcționale ale bicicletei pentru a preveni eventuale defecte ale componentelor – și reglajele frânelor și ale schimbătoarelor de viteză.

Peste 4.000 de biciclete sunt asamblate zilnic în România

Aproape 40% din gama de biciclete Decathlon este produsă local, la Timișoara, într-una dintre cele mai mari fabrici din Europa de Est, unde se asamblează, în medie, 4.000 de biciclete zilnic pentru întreaga rețea europeană.