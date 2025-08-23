România Inteligentă: Bistrița-Năsăud, model de dezvoltare prin tehnologie, turism și cultură

Bistrița-Năsăud începe să devină un exemplu la nivel național pentru modul în care administrația locală reușește să îmbine infrastructura, tehnologia, cultura și sportul într-o strategie coerentă de dezvoltare. La conferința „România Inteligentă – Bistrița-Năsăud, Poarta Transilvaniei, drumul spre valori autentice prin cultură și sport”, oficiali locali și reprezentanți ai guvernului au arătat cum județul se transformă rapid într-un pol de creștere și inovație.

Una dintre cele mai importante realizări evidențiate a fost creșterea populației, un indicator rar în peisajul demografic actual din România. Primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, a explicat că această tendință se datorează în mare parte reîntoarcerii românilor plecați în străinătate.

„La recensământul din anul 2021, Bistriţa a fost unul dintre puţinele judeţe, cred că alături de Suceava şi de Ilfov, la care populaţia a crescut – în special datorită reîntoarcerii acasă a cetăţenilor care sunt plecaţi în străinătate”, a explicat edilul.

În zonă s-a investit masiv în turism și valorificarea patrimoniului natural. Proiecte de amploare, precum Via Transilvanica, creează oportunități pentru dezvoltarea locală și atrag tot mai mulți vizitatori. În același timp, gastronomia tradițională a devenit un punct de atracție, cu numeroase locații care promovează produsele locale.

„1.400 de kilometri – Via Transilvanica –, un proiect privat al fraţilor Alin şi Tibi Uşeriu, extraordinar… unde pe cei 1.400 de kilometri încep să meargă din ce în ce mai mulţi oameni. Ne putem lăuda cu peste 32 de puncte gastronomice locale, unde cei care vin la noi, în judeţ, pot gusta cele mai bune produse ale producătorilor locali. Este, poate, printre puţinele judeţe, Bistriţa-Năsăud, unde există un interes major pentru sport şi modul în care se alocă resursele financiare”, a declarat Claudiu-Daniel Tamaș, vicepreședinte al Consiliului Județean.

Un alt domeniu în care Bistrița-Năsăud își propune să devină lider regional este cel tehnologic. Proiectul cloudului guvernamental are potențialul de a transforma municipiul într-o capitală a inovației digitale din nord-vestul României.

„Bistriţa a reuşit să creeze baza a ceea ce înseamnă infrastructura unui potenţial uman extraordinar. Acolo sunt foarte încântat că avem, poate, cel mai de suflet proiect al meu pentru judeţul nostru: cloudul guvernamental, în care toate datele din regiunea de Nord-Vest a României, inclusiv din judeţul Cluj, vor ajunge aici, vor fi procesate. Se va crea un ecosistem în care inovaţia, cei mai buni oameni care pot să aducă inovaţie… vor fi la Bistriţa, odată cu venirea Universităţii Tehnice şi deschiderea unei extensii aici”, a susținut ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan.

Pe lângă tehnologie și turism, cultura rămâne un pilon important al identității județului. Reprezentanții instituțiilor culturale au arătat că Bistrița-Năsăud nu doar își păstrează tradițiile, dar le și promovează peste hotare.

„Avem un ansamblu profesionist care susţine concerte, spectacole în ţară, în străinătate chiar. Iată, luna viitoare vom fi prezenţi în Germania (…), la o manifestare ce va dura acolo trei zile, la invitaţia primarului unei localităţi, unde sunt foarte mulţi saşi plecaţi din Bistriţa; şi-au dorit ca anul acesta, la sărbătoarea lor, să fie prezent şi un ansamblu folcloric românesc”, a declarat Alexandru Pugna, manager al Centrului Județean pentru Cultură.