România, pe ultimul loc în UE la adoptarea AI: 95% dintre firme nu folosesc tehnologia

România se clasează pe ultimul loc în Uniunea Europeană (UE) în privinţa adoptării Inteligenţei Artificiale (AI), cu 95% dintre firme care nu folosesc tehnologia, conform datelor publicate, miercuri, de către un dezvoltator de software.

„România este ultima din UE la adoptarea AI: 95% dintre firme nu folosesc tehnologia, iar patru din zece solicitări de programare medicală eşuează la primul apel (…) În aproape jumătate dintre aceste situaţii (48,9%), problema este lipsa disponibilităţii sau absenţa unei alternative clare oferite pacientului. Studiul arată şi cât de mult contează răspunsul primit: atunci când pacientului i se poate oferi o programare în aceeaşi zi, rata de finalizare ajunge la 88,35%, în timp ce disponibilitatea neclară sau amânată este asociată cu o rată de doar 5,84%. Aceste cifre evidenţiază o problemă concretă pentru clinicile medicale şi stomatologice: fiecare apel reprezintă o oportunitate de programare, însă personalul recepţiei nu poate gestiona întotdeauna toate solicitările, mai ales în perioadele aglomerate sau în afara programului de lucru”, menţionează Roweb, într-un comunicat de presă transmis, miercuri, AGERPRES.

În acest context, compania a dezvoltat o nouă generaţie de agenţi AI, concepuţi pentru a simplifica şi accelera adoptarea acestei tehnologii în mediul de business din România.

„Prin soluţii care automatizează activităţi repetitive şi se integrează în procesele existente, compania îşi propune să ajute firmele româneşti să reducă decalajul faţă de restul Europei. Una dintre primele direcţii comerciale vizează clinicile medicale şi stomatologice, unde un agent vocal AI poate prelua apeluri, oferi informaţii şi gestiona programări, inclusiv în afara programului de lucru”, arată dezvoltatorul.

Datele Eurostat, citate în comunicat, relevă că, în 2024, doar 9,1% dintre români au utilizat un website sau o aplicaţie pentru a face o programare medicală, comparativ cu 39,8% la nivelul Uniunii Europene. Mai mult, aproximativ 19% dintre apelurile către clinici sunt exclusiv solicitări de informaţii: pacienţii întreabă despre preţuri, servicii, condiţiile consultaţiilor sau posibilitatea de decontare prin asigurări, fără să solicite imediat o programare.

Tot datele Eurostat subliniază că, în 2025, doar 5,2% dintre întreprinderile româneşti cu cel puţin zece persoane ocupate utilizau tehnologii AI, comparativ cu 20% la nivel european. În Danemarca, proporţia ajungea la 42%, în Finlanda la 37,8%, iar în Suedia la 35%.

O cercetare Gartner, publicată pe 26 octombrie 2026, evidenţia faptul că, deşi 77% dintre membrii Consiliilor de Administraţie se aşteaptă la creşterea productivităţii şi la reducerea costurilor prin AI, doar 3% dintre organizaţii depăşesc obiectivele de economisire prin productivitate. În acelaşi timp, 38% dintre companii au depăşit bugetele alocate AI, iar 85% intenţionează să crească investiţiile în anul următor.

Fondată în anul 2004 la Piteşti, Roweb este o companie românească de dezvoltare software, cu peste 130 de specialişti şi clienţi în mai mult de 30 de ţări. Compania furnizează soluţii software personalizate pentru industrii, precum eCommerce, sănătate, resurse umane, turism şi servicii financiare.