România, prin statele UE cu cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în luna iunie

Lucrările de construcții au scăzut ușor în Uniunea Europeană, în luna iunie 2025, comparativ cu luna mai 2025, însă România este printre țările membre cu cel mai puternic avans al lucrărilor de construcții, de la o lună la alta, arată datele publicate, joi, de Eurostat.

Conform acestor date, lucrările de construcții au scăzut cu 0,8% în zona euro și cu 0,5% în UE în luna iunie 2025, comparativ cu luna mai. Cu toate acestea, în rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în Slovacia (5,3%), România (4,5%) și Polonia (3,2%). În cazul României, creșterea de 4,5% din luna iunie 2025 vine după un declin de 0,2% în luna mai.

De asemenea, în ritm anual, luna iunie 2025, comparativ cu luna iunie 2024, lucrările de construcții au crescut cu 1,7% în zona euro și cu 1,9% în Uniunea Europeană. Și în acest caz România este printre țările membre cu cel mai puternic avans al lucrărilor de construcții (7,1%), creșteri mai mari în UE fiind înregistrate doar în Spania (31,4%), Cehia (14%), Slovacia (9,8%) și Slovenia (9,3%).

Conform datelor prezentate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), în România, raportat la luna iunie 2024, în iunie, anul curent, volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie brută, pe total cu 8,8%. Pe elemente de structură, creșteri s-au înregistrat la lucrările de reparații capitale (+39,3%), lucrările de construcții noi (+5%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (+4,6%).

De asemenea, în funcție de tipul construcțiilor, cele inginerești s-au majorat cu 12%, clădirile rezidențiale, cu 10%, iar clădirile nerezidențiale, cu 1,5%.

Conform INS, ca serie ajustată, în iunie 2025, volumul lucrărilor de construcții a crescut, pe total, cu 5,4%, în comparație cu aceeași lună din anul precedent. În funcție de elementele de structură, lucrările de reparații capitale au crescut cu 35,1%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 4,3% și lucrările de construcții noi – cu 1,9%.

În același interval de referință, pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la construcțiile inginerești (+9,9%) și la clădirile rezidențiale (+9,5%). La polul opus se află clădirile nerezidențiale, cu o scădere de 0,3%.

De la o lună la alta (mai – iunie 2025), lucrările de construcții au consemnat creșteri atât la serie brută (+14,5%), cât și ca serie ajustată (+4,4%).