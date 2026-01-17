România și SUA analizează noi oportunități de investiții și cooperare economică

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat cu Charge d’Affaires al Ambasadei SUA la București, Michael L. Dickerson, despre extinderea investițiilor bilaterale, crearea de locuri de muncă și consolidarea infrastructurii economice, a anunțat, sâmbătă, ministrul, într-o postare pe Facebook.

”M-am bucurat de o discuție foarte aplicată cu domnul Michael L. Dickerson, Charge d’Affaires al Ambasadei Statelor Unite la București, despre extinderea comerțului și a investițiilor dintre România și SUA. Parteneriatul strategic cu Statele Unite este un atu major pentru România, iar obiectivul nostru este clar: să extindem investițiile concrete, locurile de muncă și infrastructura economică solidă”, a scris ministrul pe rețeaua de socializare.

Potrivit acestuia, în cadrul întâlnirii s-a discutat despre ”pașii necesari pentru îmbunătățirea climatului investițional din România, despre consolidarea cooperării în domenii strategice, precum și despre folosirea noilor tehnologii pentru eficientizarea și debirocratizarea statului”.