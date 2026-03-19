România susține reducerea emisiilor auto cu măsuri pragmatice care să mențină competitivitatea industriei

România susține standardele privind reducerea emisiilor de CO2 pentru autoturisme și camionete, cu condiția adoptării unor măsuri pragmatice care să asigure o tranziție predictibilă și sustenabilă a industriei auto și menținerea competitivității producției europene, a afirmat secretarul general al Ministerului Mediului, Alexandru Avram, la Consiliul de Mediu de la Bruxelles.

Potrivit unui comunicat al ministerului Mediului, Avram a participat, marți, la Bruxelles, la prima reuniune formală a Consiliului de Mediu, organizată de Președinția cipriotă a Consiliului UE.

‘Pe agenda discuțiilor s-au aflat teme precum standardele privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete, politicile climatice post-2030, bioeconomia și diplomația de mediu la nivel global’, se precizează în document.

De asemenea, în cadrul reuniunii a fost prezentat un raport privind cea de-a 12-a sesiune plenară a Platformei Interguvernamentale Științifico-Politice privind Biodiversitatea și Serviciile Ecosistemice (IPBES-12).

Conform sursei citate, prima sesiune s-a concentrat pe standardele privind emisiile de dioxid de carbon pentru autoturisme și camionete.

‘România susține propunerea în măsura în care aceasta facilitează o tranziție eficientă a industriei auto, bazată pe predictibilitate, sustenabilitate economică și neutralitate tehnologică. Este important să menținem traiectorii credibile de reducere a emisiilor, ținând cont de diferențele structurale care influențează capacitatea de conformare a producătorilor auto. Considerăm necesare obiective și măsuri pragmatice care să sprijine industria auto europeană să își mențină producția în Europa și să poată oferi vehicule cu emisii reduse la prețuri accesibile. În același timp, aceste măsuri trebuie calibrate pentru a menține traiectoria necesară îndeplinirii obiectivelor climatice ale Uniunii’, a declarat secretarul general Alexandru Avram, citat în comunicat.

Demnitarul a subliniat că, în România, piața auto este expusă importului de vehicule second-hand cu emisii ridicate, în timp ce costul vehiculelor electrice și al energiei poate reprezenta o barieră pentru achiziția de autoturisme noi. De aceea, la nivel național, trebuie continuate măsurile de stimulare a achiziției de vehicule noi, cu emisii scăzute.

Totodată, a doua sesiune a adus în prim-plan discuții privind eforturile de decarbonizare în contextul politicilor climatice post-2030.

‘Accelerarea tranziției necesită un sprijin financiar considerabil, care să contribuie la reducerea disparităților între regiunile UE, la eliminarea blocajelor din rețea și la dezvoltarea interconectărilor necesare. Totodată, decarbonizarea trebuie să fie echitabilă, să nu împovăreze suplimentar gospodăriile vulnerabile energetic și microîntreprinderile și să fie adaptată sectorial și la capacitățile fiecărui stat membru’, a adăugat Alexandru Avram.

România susține introducerea unui set robust de mecanisme de flexibilitate, care să permită statelor membre să contribuie în mod realist la atingerea obiectivului intermediar pentru 2040, menționează sursa citată.

Pe de altă parte, cea de-a treia sesiune a evidențiat importanța consolidării colaborării strategice a UE în diplomația de mediu la nivel global, prin parteneriate și printr-o implicare bazată pe știință, într-un context geopolitic în schimbare.

‘Pentru România, protejarea integrității proceselor multilaterale de mediu și utilizarea acestora pentru consolidarea păcii și a încrederii rămâne o prioritate. În contextul geopolitic actual, este necesar să dezvoltăm coaliții flexibile pe teme-cheie și să ne asigurăm că diplomația de mediu este susținută de legături științifice și comerciale solide cu țările partenere. Prioritățile de mediu și de dezvoltare durabilă trebuie integrate în orice dialog cu țările terțe’, a subliniat Alexandru Avram.

În intervenția sa pe tema bio-economiei, secretarul general al ministerului Mediului a subliniat că o bio-economie eficientă poate genera locuri de muncă de calitate în zonele rurale și poate contribui la dezvoltarea unei piețe extinse a bio-produselor, la prețuri accesibile pentru cetățeni.

‘Coerența politicilor în domeniile alimentației, energiei, climei și protecției naturii rămâne esențială, iar dezvoltarea lanțurilor valorice locale este crucială pentru competitivitatea și reziliența UE. În acest context, apreciem recunoașterea rolului important al micilor fermieri în menținerea sustenabilității și în consolidarea unei bioeconomii europene juste și echitabile’, se mai precizează în comunicat.

De asemenea, secretarul general Alexandru Avram a participat, marți dimineața, la reuniunea de coordonare organizată de Polonia, privind eforturile de decarbonizare post-2030, cu accent pe revizuirea EU ETS.