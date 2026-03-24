Românii cheltuie mai mulți bani la cinema; 63 milioane de euro încasări în 2025, în creștere cu 16%

Veniturile din cinematografe au ajuns la un nivel record de aproximativ 63 de milioane de euro în 2025, în creștere cu 16% (la valori exprimate în dolari) față de 2024 și cu aproximativ 10% peste media din perioada de dinaintea pandemiei, în timp ce consumatorii, afectați de presiunile economice, reduc cheltuielile pentru bunuri.

Potrivit unei analize realizate de Colliers, evoluția confirmă schimbarea de comportament a consumatorilor care, în perioade economice dificile, reduc cheltuielile mari și se reorientează către experiențe mai accesibile de relaxare, și susține traficul în centrele de retail.

Specialiștii arată că, deși contextul actual nu este comparabil cu perioadele de recesiune din trecut, evoluția economică recentă, cu presiune pe costuri și scăderea puterii de cumpărare, a fost suficientă pentru a influența comportamentul de consum al oamenilor.

Anul 2025 a adus primele semne mai importante de încetinire a pieței muncii, după aproape zece ani de evoluție pozitivă: numărul angajaților a scăzut ușor, cu puțin peste 1% între martie și finalul anului, iar salariile nu au mai ținut pasul cu creșterea prețurilor începând cu jumătatea anului, afectând puterea de cumpărare.

‘În perioade mai dificile, oamenii reduc cheltuielile pentru produse precum haine sau bijuterii, economisesc mai mult și caută variante mai accesibile de relaxare. Acest fenomen nu este specific doar României, fiind observat și în alte piețe în perioade similare de incertitudine economică. Însă economia locală dă semne de reziliență și, cu toate că există dificultăți punctuale, piața muncii rămâne relativ stabilă, atenuând din efectele asupra consumului care ar putea conduce la o recesiune comparabilă’, a declarat Silviu Pop, director Romania Research la Colliers, citat în prezentarea analizei.

Cinematograful rămâne una dintre cele mai la îndemână forme de relaxare. Creșterea prețurilor nu a ocolit însă nici acest segment: biletele la cinema sunt, în medie, cu peste 60% mai scumpe decât înainte de pandemie, ceea ce a susținut o parte din creșterea încasărilor la nivel de industrie, alături de interesul mai ridicat al oamenilor pentru astfel de activități accesibile.

Din aceeași gamă, restaurantele și barurile se confruntă cu ușoare scăderi de venituri chiar și în contextul creșterii prețurilor. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în timp ce volumul activității – respectiv volumul produselor vândute – a scăzut cu peste 10% anul trecut, cifra de afaceri a scăzut doar ușor, cu aproximativ 2%, semn că oamenii ies mai rar în oraș, iar operatorii au compensat prin creșteri de prețuri. Pe termen lung, acest model bazat pe prețuri mai mari și consum mai redus poate deveni dificil de susținut, mai ales într-un context economic incert.

‘Pentru proprietarii de centre comerciale, aceste schimbări de comportament se traduc printr-o nevoie de adaptare a mixului de chiriași, inclusiv din zona de relaxare accesibilă. Componenta de entertainment și leisure – cinematografe, restaurante sau alte formate de experiență – revine în topul ancorelor pentru atragerea și menținerea traficului, într-un context în care retailul tradițional este mai volatil și mai sensibil la evoluțiile economice’, spune Liana Dumitru, Director Retail Agency la Colliers Romania.

