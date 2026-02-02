Românii stau mai bine decât spaniolii și francezii în ceea ce privește de încălzirea locuinței

Aproape o zecime (9,2%) din populația Uniunii Europene a avut probleme în a-și încălzi în mod suficient locuința, în 2024, o situație mai bună față de nivelul de 10,6% din 2023, arată datele publicate luni de Eurostat.

În rândul statelor membre, cele mai mari procente de oameni care nu își pot încălzi în mod suficient locuința sunt în Bulgaria și Grecia (ambele cu 19%), urmate de Lituania(18%) și Spania (17,5%). În contrast, cele mai mici ponderi s-au înregistrat în Finlanda (2,7%), Polonia și Slovenia (ambele cu 3,3%), Estonia și Luxemburg (ambele cu 3,6%).

În România, 10,8% dintre locuitori au declarat că în 2024 nu și-au permis să își încălzească în mod suficient locuința, în scădere de la 12,5% în anul 2023. România stă mai bine la acest capitol decât Spania (17,5%) și Franța (11,8%).