Românii sunt campioni în UE la călătoriile în interiorul țării

Anul 2024 a consemnat 1,19 miliarde călătorii în interes personal și de afaceri în Uniunea Europeană, în creștere cu 4,4% față de cele 1,14 miliarde înregistrate în 2023, arată datele publicate vineri de Eurostat.

Din numărul total de călătorii, 850 de milioane au fost călătorii interne (71% din total), iar 250 de milioane au fost călătorii în străinătate, dar în spațiul comunitar (21%), ceea ce înseamnă că 92% din totalul călătoriilor făcute de rezidenții UE anul trecut au fost intra-UE.

În rândul statelor membre UE, cea mai mare pondere a călătoriilor în interiorul țării în numărul total de călătorii a fost înregistrată în România (90%). Pe locurile următoare se situează Spania (88%), Franța, Portugalia și Grecia (fiecare cu 85%). La polul opus, cea mai mică pondere a călătoriilor în interiorul țării în numărul total de călătorii a fost raportată în Luxemburg (5%).

În schimb, Luxemburg este țara cu cea mai mare pondere a călătoriilor în străinătate din UE. Astfel, 78% din călătoriile efectuate în 2024 de rezidenții din Luxemburg au fost în străinătate. Alte țări cu ponderi mari ale călătoriilor în străinătate sunt Belgia (62%) și Malta (48%).

La polul opus, țările cu cea mai mică pondere a călătoriilor în străinătate în numărul total de călătorii sunt Spania (8%) și România (9%).

Datele Eurostat mai arată că, deși numărul de călătorii interne a fost mai mare, cheltuieile totale au fost mai mari în cazul călătoriilor în străinătate. În 2024, rezidenții UE au cheltuit 257,2 miliarde de euro pentru călătorii interne și 360,7 miliarde euro pentru călătoriile în străinătate.

În cazul călătoriilor interne, cazarea și transportul au reprezentat mai mult de jumătate din cheltuieli, respectiv 33,9% (87,2 miliarde euro) și 21,3% (54,8 miliarde euro).

În ceea ce privește călătoriile în străinătate, rezidenții UE au cheltuit mai mult pentru cazare (35,4% sau 127,7 miliarde euro) și transport (31,9% sau 115,1 miliarde euro).