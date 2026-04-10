Rusia oferă Asiei gaze lichefiate la preț redus provenite de la facilitățile sale vizate de sancțiuni

Rusia încearcă să profite de problemele existente la nivel global cu aprovizionarea cu gaze naturale, pentru a convinge țările din sudul Asiei să cumpere gaze lichefiate provenite de la facilitățile rusești vizate de sancțiunile americane, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Gazele lichefiate respective au fost oferite la o reducere de preț de până la 40% față de prețurile spot înregistrate săptămâna trecută, prin intermediul unor companii obscure, cu sediul în China și Rusia, au dezvăluit sursele care au dorit să își păstreze anonimatul. Vânzătorii au spus că pot furniza documente pentru a face să pară că transporturile provin din surse non-rusești, de exemplu din Oman sau Nigeria, au adăugat sursele.

Închiderea Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra celei mai mari instalații de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, au redus livrările mondiale de GNL cu aproximativ o cincime, perturbând piața gazelor și crescând prețurile. Livrările din Qatar au stagnat, forțând clienții din Bangladesh și India să caute alternative mai scumpe.

Bangladesh, țară care anul trecut a importat din Qatar aproximativ 60% din necesarul său de GNL, a recurs la achizițiile de pe piața spot, cheltuind uneori o sumă aproape dublă față de ceea ce ar fi plătit în baza contractelor pe termen lung cu Qatarul. De asemenea, Bangladesh și India au fost forțate să reducă aprovizionarea cu gaze a sectorului îngrășămintelor din cauza reducerii livrărilor de gaze lichefiate.

Chiar dacă Rusia și-a majorat constant exporturile de gaze lichefiate provenite de la facilitățile sale de export sancționate de SUA – Arctic LNG 2 și Portovaya – majoritatea cumpărătorilor rămân reticenți când vine vorba să accepte livrări de la facilitățile sancționate, de teama represaliilor din partea Washingtonului. Până în prezent, China a fost singura țară care a importat gaze lichefiate rusești vizate de sancțiuni, prin intermediul unei rețele de nave din așa-numita flotă fantomă.

Extinderea livrărilor către ale țări decât China ar ajuta Rusia să își diversifice baza de clienți și să extindă exporturile de la instalațiile sale de pe lista neagră. Facilitatea Arctic LNG 2, care a fost proiectată să fie cea mai mare instalație rusească de gaze lichefiate, a început exporturile în 2024, dar capacitatea sa maximă a fost limitată de lipsa capacităților de transport maritim și a cumpărătorilor dispuși să cumpere gaze lichefiate vizate de sancțiuni.