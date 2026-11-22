Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă, la Varșovia, că Alianța va apăra ‘fiecare centimetru’ din teritoriul Poloniei, după ce trei obiecte, probabil două rachete și o dronă rusești, au încălcat spațiul aerian polonez cu o zi înainte, relatează Reuters și EFE.

‘Pot garanta că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei’, a afirmat Rutte, după o întâlnire cu jurnaliștii în cadrul vizitei sale la Varșovia, potrivit agenției poloneze PAP, preluată de Reuters.

Șeful NATO a calificat incidentul drept ‘periculos’ și a spus că împrejurările exacte ale acestuia sunt încă în curs de clarificare. El a subliniat că Polonia este un aliat puternic al Alianței și dispune de forțe armate importante, relatează EFE.

Rutte a mai declarat că generalul Alexus Grynkewich, comandantul forțelor NATO din Europa, va face tot ce este necesar pentru a identifica eventualele amenințări la adresa capacităților de apărare și descurajare ale Alianței și pentru a introduce ajustările necesare, dacă situația o va cere, potrivit Reuters.

Incidentul de vineri a avut loc în timp ce Polonia găzduia exerciții militare la care participau state din așa-numita ‘Coaliție a Voinței’, grupare de țări care susțin Ucraina. Oficialii polonezi au apreciat că momentul încălcării spațiului aerian nu a fost întâmplător, relatează Reuters.

Potrivit EFE, vizita lui Rutte la Varșovia a avut loc după o convorbire cu premierul polonez Donald Tusk. Acesta a descris incidentul drept o provocare și a spus că unul dintre obiectivele vizitei secretarului general al NATO este clarificarea intențiilor Alianței în urma evenimentului.

Încălcările spațiului aerian al statelor de pe flancul estic al NATO de către drone au fost raportate în repetate rânduri de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, alimentând tensiunile dintre Moscova și Alianță și temerile privind extinderea conflictului, notează Reuters.

Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism decizional al NATO, urmează să se reunească luni, la Bruxelles, pentru a discuta încălcarea spațiului aerian polonez, potrivit agenției PAP.