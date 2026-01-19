Saks are nevoie de clienţi mai mulţi şi ”mai puţin bogaţi” pentru a supravieţui după faliment

Saks Global, retailerul american emblematic intrat săptămâna trecută în faliment, ar putea fi nevoit să-şi lărgească baza de clienţi dacă vrea să rămână în viaţă într-o industrie a luxului tot mai volatilă, relatează Reuters.

După depunerea cererii de protecţie faţă de creditori potrivit legii Capitolul 11, compania va începe un proces de reorganizare a datoriei garantate de 3,4 miliarde de dolari, însă provocarea reală va veni după, când va încerca să redevină profitabilă într-un model de afaceri marcat de costuri fixe ridicate şi marje extrem de subţiri.

Experţii avertizează că, asemenea altor lanţuri de retail, precum Forever 21 sau Rite Aid, Saks ar putea supravieţui unui faliment doar pentru a ajunge, în câţiva ani, la lichidare. Pentru a evita această soartă, retailerul ar trebui să renunţe la dependenţa aproape exclusivă de ultra-bogaţii care i-au definit istoria.

”Trebuie să transforme compania într-o maşină de marjă mare, construită pe selecţie inteligentă, nu într-un monument al nostalgiei. Singura cale de urmat este brutală”, a declarat Eric Schiffer, preşedintele Patriarch Organization.

Amazon, unul dintre investitorii importanţi ai Saks, şi-a exprimat deja scepticismul. Avocata gigantului tech, Caroline Reckler, a declarat în instanţa de faliment că are ”foarte puţină sau deloc încredere” că retailerul poate ieşi cu succes din restructurare.

Un model dependent de cei foarte bogaţi

Saks Global, care include Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus şi Bergdorf Goodman, a fost lovit puternic de scăderea cererii pentru produse de lux, dar şi de inflaţie şi tarifele comerciale. Veniturile companiei au scăzut cu 13,6% în anul fiscal încheiat în februarie 2025, iar documentele depuse în instanţă arată că EBITDA pe 2025 va fi negativ.

Doar 3% dintre clienţi, cei care cheltuie peste 10.000 de dolari anual, generează aproximativ 40% din vânzări. Specialiştii spun că această dependenţă de un segment extrem de îngust nu mai este sustenabilă.

”Trebuie să concureze mai bine pentru clienţii înstăriţi, nu doar pentru cei foarte bogaţi”, spune consultantul retail Steve Dennis.

Dar extinderea bazei de consumatori ar pune Saks în competiţie directă cu branduri precum Bloomingdale’s şi cu un număr tot mai mare de case de modă care preferă distribuţia directă. Totodată, o abordare prea ”democratizată” riscă să alieneze tocmai clienţii fideli care apreciază exclusivitatea.

Mai mult, planul de reorganizare prezentat în instanţă nu lasă impresia unei strategii de extindere. Saks intenţionează să lichideze componenta online a Saks Off Fifth, singurul său brand ”off-price” — dacă nu apare o alternativă mai bună.

Magazine mari, trafic redus şi presiune pe costuri

Reţeaua de 125 de magazine Saks din SUA, majoritatea de dimensiuni foarte mari, devine o povară într-un sector în care vânzările provin din achiziţii sporadice, iar fluxul de vizitatori este redus. Analiştii văd posibilă o reducere substanţială a amprentei fizice, inclusiv prin comasarea operaţiunilor Saks şi Neiman Marcus sub acelaşi acoperiş.

”Este o întrebare inevitabilă dacă mai au nevoie să funcţioneze ca două magazine separate”, afirmă Patrick Collins, avocat specializat în falimente.

Totuşi, locaţiile păstrate vor necesita investiţii semnificative în tehnologie: automatizare, AI şi sisteme de gestionare clienţi. Saks afirmă că, din august, operează cu o platformă unificată de gestionare a stocurilor pentru Saks Fifth Avenue şi Neiman Marcus, ceea ce ar trebui să optimizeze achiziţiile şi rotaţia produselor.

Furnizori neliniştiţi, costuri greu de tăiat

Compania a ratat o plată de dobândă în decembrie şi avea dificultăţi serioase în a-şi plăti furnizorii, mulţi dintre ei la rândul lor vulnerabili. Capri Holdings, proprietarul Michael Kors, are o creanţă de 33,3 milioane de dolari împotriva Saks şi se confruntă cu scăderi de venituri.

Reducerea costurilor, însă, nu este simplă. Eliminarea elementelor de lux sau reducerea personalului poate afecta experienţa premium a clienţilor. Decizia de a anula spectacolul de lumini de Crăciun în 2024 a generat deja reacţii negative.

Pe scurt, experţii spun că supravieţuirea Saks depinde de un balans dificil: atragerea unei clientele mai largi, fără a pierde elitele care au făcut brandul celebru.