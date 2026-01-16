Salariul mediu net s-a majorat cu 2,2%, la 5.615 lei, în noiembrie 2025

Salariul mediu brut, în România, a crescut cu 2,4%, la 9.371 lei, în luna noiembrie din 2025 față de octombrie, în timp ce valoarea netă a câștigului salarial s-a majorat cu 2,2%, la 5.615 lei, relevă datele Institutului Național de Statistică (INS), publicate vineri.

Conform statisticii oficiale, în noiembrie 2025, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna anterioară, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 au fost de 15,7% – în fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a., respectiv de 14,4% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor.

Pe de altă parte, scăderile câștigului salarial mediu net, față de luna octombrie 2025, au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). În plus, diminuările au avut la bază nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Astfel, scăderi semnificative ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi aeriene, cu 4%, respectiv în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, tranzacții imobiliare, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală (inclusiv activități de difuzare și transmitere de programe), extracția petrolului brut și a gazelor naturale, industria metalurgică, cu procente cuprinse între 0,5% și 3%.

Potrivit sursei citate, în sectorul bugetar s-au raportat creșteri ale câștigului salarial mediu net, în noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, în învățământ (+1,1%, ca urmare a plății cu ora a cadrelor didactice) și în sănătate și asistență socială (+0,4%). În schimb, în administrația publică, câștigul salarial mediu net a scăzut ușor, de la o lună la alta, cu 0,1%.