Sector 5: Bugetul local pe 2026 – peste 1,6 de miliarde de lei

Bugetul local al Sectorului 5 pe 2026 depășește 1,6 de miliarde de lei, potrivit propunerii pe această temă puse în dezbatere publică.

La Primăria Sectorului 5 este prevăzută suma de 1.078.515.390 de lei, din care la Direcția Economică sunt trecute peste 225 de milioane de lei, la Direcția Administrativă – peste 29 de milioane de lei, la Direcția Achiziții – peste 1 milion de lei, la Direcția Generală de Investiții – aproape 460 de milioane de lei, la Direcția Arhitect șef – 368.570 de lei, la Compartimentul Patrimoniu – 999.100 de lei, la Serviciul Spații de Locuit – 292.820 de lei, la Direcția Juridică – 563.000 de lei, la Direcția Generală Guvernanță Corporativă – peste 10 milioane de lei, la Direcția de Dezvoltare – Serviciul Proiecte – aproape 3 milioane de lei, la Poliția Locală – peste 12 milioane de lei, la Protecție Civilă – 46.640 de lei, la Centrul Militar – 798.120 de lei, la Evidența Populației – 162.600 de lei, la Direcția Amenajare și Întreținere Domeniul Public – aproape 92 de milioane de lei.

Totodată, la Serviciul Monitorizare și Control Salubrizare sunt stipulate peste 155 de milioane de lei, la Serviciul Resurse Umane și SSM – peste 75 de milioane de lei, iar la Învățământ particular acreditat – aproape 12 milioane de lei.

În ceea ce privește Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, suma prevăzută este de 350 de milioane de lei, la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 5 – peste 168 de milioane de lei, iar la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 – 31 de milioane de lei.