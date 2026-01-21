Sectorul spațial mizează pe continuarea creșterii investițiilor în 2026, după un an 2025 record

Investițiile globale în tehnologia spațială urmează să continue să crească în 2026, impulsionate de cheltuielile guvernamentale pentru sistemele de satelit legate de apărare precum și de pariurile sectorului privat pe capacități de lansare, a estimat luni firma de investiții Seraphim Space, transmite Reuters.

Infrastructura spațială este din ce în ce mai mult considerată o prioritate strategică la nivel național, țările concurând pentru investiții pentru a-și asigura un avantaj geopolitic.

Investitorii se așteaptă ca elanul finanțării să fie alimentat de cheltuielile pentru sistemele suverane de apărare prin satelit și antirachetă, integrarea inteligenței artificiale în hardware-ul și analiza spațială și perspectiva unui IPO la firma SpaceX, a informat Seraphim Space.

‘O potențială listare la bursă SpaceX ar putea acționa ca un catalizator puternic, validând în continuare SpaceTech ca o clasă de active mainstream și deschizând o cale mai clară către IPO-uri pentru un grup tot mai mare de companii SpaceTech aflate în stadiu avansat’, a declarat Lucas Bishop, analist de investiții la Seraphim Space.

Investițiile în acest sector au atins un nivel record în 2025, investițiile private crescând cu 48%, până la 12,4 miliarde de dolari, inclusiv 3,8 miliarde de dolari în ultimul trimestru, conform datelor furnizate de Seraphim Space. Finanțarea a depășit vârful anterior, atins în 2021, și a marcat o recuperare completă după recesiunea sectorului din 2022, înregistrând performanțe mai bune decât piața generală de venture capital (-capital de risc-nr.).

SUA au dominat investițiile anul trecut, cu 7,3 miliarde de dolari, sau aproximativ 60% din finanțarea globală, ca urmare a cheltuielilor mari pentru servicii de lansare și programe legate de apărare, cum ar fi inițiativa Golden Dome a Pentagonului.

În luna decembrie, președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care desemnează spațiul drept o prioritate națională de securitate și economie, o mișcare pe care investitorii o așteaptă să ofere o creștere a finanțării pentru acest sector.

Sectorul a înregistrat o creștere mai modestă în Europa, în timp ce investițiile în Asia au rămas ridicate, China contribuind cu aproximativ două miliarde de dolari, pe măsură ce a accelerat lansările interne și producția de sateliți.