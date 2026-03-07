Şeful Google, Sundar Pichai, ar putea câştiga până la 692 de milioane de dolari în trei ani

Şeful Google şi al companiei-mamă Alphabet ar putea câştiga până la 692 de milioane de dolari în următorii trei ani, conform unui nou plan de remunerare publicat vineri de autoritatea americană de reglementare a pieţelor, SEC, informează AFP.

Doar 6 milioane de dolari, adică 2 milioane pe an, sunt alocaţi lui Sundar Pichai ca salariu, care este neschimbat din 2020..

Soldul va fi plătit sub formă de titluri Alphabet, dar şi sub formă de două filiale, Waymo, specialistul în vehicule autonome, şi Wing, specialistul în livrări cu drone. Alocarea acestora va depinde de evoluţia cursului acestor acţiuni, precum şi, în cazul Alphabet, de valoarea dividendelor plătite.

În cazul concedierii pentru abatere, Sundar Pichai ar pierde beneficiul tuturor opţiunilor pe acţiuni care nu sunt încă exercitabile, precizează documentul. În vârstă de 53 de ani, acesta este director general al Google din 2015 şi al Alphabet din 2019.

„Sistemul de stimulente integrat, în prezent şi în trecut, în remuneraţia domnului Pichai a adus beneficii semnificative companiei Alphabet şi acţionarilor săi”, a afirmat comitetul de remunerare al consiliului de administraţie al Alphabet.

În cazul realizării, acest plan îl va face pe Sundar Pichai unul dintre cei mai bine plătiţi şefi din lume. El va rămâne însă foarte departe de Elon Musk, şeful Tesla, ai cărui acţionari au aprobat, la începutul lunii noiembrie, un plan de remunerare care ar putea ajunge la aproape 1.000 de miliarde în zece ani.