Șeful Mercedes-Benz își reafirmă opoziția față de interzicerea mașinilor pe benzină și motorină în 2035

Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a criticat planul UE de a interzice, din 2035, vehiculele care emit CO2, alăturându-se vocilor din industrie care se opun acestei reglementări, care ar urma să fie revizuită anul acesta, transmite Reuters.

Interdicția, despre care suporterii spun că este crucială pentru ambițiile ecologice ale UE, ar urma să fie revizuită în semestrul doi din 2025, criticii spunând că îi va afecta pe producătorii auto europeni, care se confruntă deja cu cererea redusă, sporirea concurenței din China și vânzările dezamăgitoare de vehicule electrice (EV).

‘Avem nevoie de o trezire la realitate, altfel ne îndreptăm cu viteză maximă spre un zid’, a declarat Kaellenius într-un interviu acordat publicației de afaceri Handelsblatt, în legătură cu obiectivul din 2035, adăugând că piața auto din Europa ‘s-ar putea prăbuși’ dacă nu se schimbă nimic.

Consumatorii pur și simplu se vor grăbi să cumpere mașini pe benzină și motorină înainte de 2035. În schimb, ar trebui acordate stimulente fiscale și prețuri scăzute la electricitate, la stațiile de încărcare, pentru a încuraja trecerea la vehicule electrice, susține Kaellenius. Acesta este în prezent șeful Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), care îi reprezintă pe cei 16 mari producători auto din Europa.

‘Desigur vrem decarbonizare, dar să fie făcută într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să pierdem din vedere aspectele economice’, a avertizat Kaellenius.